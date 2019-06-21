Суд назначил временного управляющего в крупной дорожной компании Новосибирска

Информация о введении наблюдения в «Сибавтобане» появилась в базе «Электронное правосудие». Организацию пытается обанкротить строительная компания «СпецТрансСтрой». Как уточняется в карточке дела, суд решил признать требования СТС обоснованными и ввести процедуру наблюдения, прислав «Сибавтобану» временного управляющего.

О том, что СТС собирается банкротить «Сибавтобан», стало известно в начале апреля. Сведения об этом появились на портале «Федресурс» — едином федеральном реестре юридически значимых сведений. Позднее в Арбитраже появился и сам иск о банкротстве.



Генеральный директор СТС Евгений Косых отказался комментировать корреспонденту НГС поданный иск. «Этим делом занимается юридическая фирма, которую мы наняли. Я никаких комментариев не даю», — сообщил он.

В «Сибавтобане» корреспонденту НГС также не удалось получить комментарий — по телефону, указанному в базе данных «Контур.Фокус», корреспондента попросили позвонить в приёмную. В приёмной на звонки не отвечали.

Согласно информации из карточки дела, на данный момент с требованиями о вступление в дело о банкротстве обратилось 4 компании, одной из которых суд отказал. Сейчас от «Сибавтобана» требуют суммарно 15,1 миллиона рублей.

«Сибавтобан» — новосибирская компания, до середины 2016 года контролировалась «Сибмостом». Компания участвовала в строительстве крупнейших дорожных объектов Новосибирской области, в том числе, по данным «Коммерсанта», и Бугринского моста, Северного и Восточного обходов, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар, участков федеральных автодорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и других. Кроме того, компания занималась строительством объектов в других регионах, в том числе объездной дороги Симферополя в Крыму.

