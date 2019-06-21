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Дороги и транспорт

Суд назначил временного управляющего в крупной дорожной компании Новосибирска

Банкротства «Сибавтобана» потребовали в апреле из-за миллионных долгов

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Компания строила Бугринский мост, Восточный обход и занималась ремонтом десятка городских улиц

Фото: Александр Ощепков / НГС

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл наблюдение в отношение новосибирской компании «Сибавтобан» — компания строила Бугринский мост, Восточный обход и занималась ремонтом городских улиц. Её потребовали признать банкротом.

Информация о введении наблюдения в «Сибавтобане» появилась в базе «Электронное правосудие». Организацию пытается обанкротить строительная компания «СпецТрансСтрой». Как уточняется в карточке дела, суд решил признать требования СТС обоснованными и ввести процедуру наблюдения, прислав «Сибавтобану» временного управляющего.

О том, что СТС собирается банкротить «Сибавтобан», стало известно в начале апреля. Сведения об этом появились на портале «Федресурс» — едином федеральном реестре юридически значимых сведений. Позднее в Арбитраже появился и сам иск о банкротстве.

Генеральный директор СТС Евгений Косых отказался комментировать корреспонденту НГС поданный иск. «Этим делом занимается юридическая фирма, которую мы наняли. Я никаких комментариев не даю», — сообщил он.

В «Сибавтобане» корреспонденту НГС также не удалось получить комментарий — по телефону, указанному в базе данных «Контур.Фокус», корреспондента попросили позвонить в приёмную. В приёмной на звонки не отвечали.

Согласно информации из карточки дела, на данный момент с требованиями о вступление в дело о банкротстве обратилось 4 компании, одной из которых суд отказал. Сейчас от «Сибавтобана» требуют суммарно 15,1 миллиона рублей.

«Сибавтобан» — новосибирская компания, до середины 2016 года контролировалась «Сибмостом». Компания участвовала в строительстве крупнейших дорожных объектов Новосибирской области, в том числе, по данным «Коммерсанта», и Бугринского моста, Северного и Восточного обходов, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар, участков федеральных автодорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и других. Кроме того, компания занималась строительством объектов в других регионах, в том числе объездной дороги Симферополя в Крыму.

Кроме того, «Сибавтобан» занимался ремонтом городских магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Среди них — Красный проспект, улица Немировича-ДанченкоМочищенское шоссе и многие другие. По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2017 году составила 4,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 24,7 миллиона рублей. 

В ноябре компания задолжала своим работникам несколько миллионов рублей.

Аналогичная ситуация происходит и с другой компанией, которая также участвовала в строительстве Бугринского моста — «Сибмостом». Её банкротят с июля 2016 года, а недавно ввели процедуру наблюдения.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Andy
21 июн 2019 в 11:45

бизнес по российски: компанию с многомиллиардными оборотами и рентабельностью 0,6%, банкротят по иску в размере 0,3% от годовой выручки)

Andy
21 июн 2019 в 11:44

бизнес по российски, компанию с многомиллиардными оборотами и рентабельностью 0,6%, банкротят по иску в размере 0,3% от годовой выручки)

Точняк
21 июн 2019 в 11:33

У нач обычно директор всех назначает