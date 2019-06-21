Новосибирские школьники завалили ЕГЭ по новому предмету

ЕГЭ по китайскому языку в Новосибирске выбрали сдавать девять школьников. Одна выпускница сдавала его весной в досрочный период, другая — в июне в основные сроки. Она была единственной в аудитории . Остальные вместе с китайским выбрали сдавать английский, который проводят с ним в один день, поэтому остальные участники сдадут китайский в резервные сроки в конце июня.

В Новосибирск пришли результаты ЕГЭ по китайскому языку, который ввели в этом году, — школьники его завалили.

Двое выпускниц из тех, кто экзамен уже сдал, справились слабо: та, что сдавала досрочно, не прошла минимальный порог в 22 балла, а та, что сдавала в основные сроки, набрала 33 балла.

«Это личные итоги участников, они никак не повлияют [на проведение ЕГЭ по китайскому в следующем году]. Сбор экзаменационных заявлений идёт у нас, как правило, с декабря, поэтому здесь уже выбор самих участников, какие экзамены они хотят себе взять», — добавил Сергей Кондратьев.



Пришли результаты ЕГЭ и по английскому языку. Из 1163 выпускников, которые его выбрали, 15 не сдали, одна девушка сдала на 100 баллов — это выпускница гимназии № 1 , что соответствует результатам прошлого года.

Экзамен по китайскому языку проходил в Новосибирске впервые — его внесли в перечень экзаменационных предметов в прошлом году. Как и другие ЕГЭ по иностранным языкам, он состоит из устной и письменной части, баллы за которые суммируют.

Недавно выпускники получили результаты ЕГЭ по профильной и базовой математике, русскому языку и другим предметам. Общие итоги также сопоставимы с результатами прошлого года, отметили в НИМРО.