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Образование

Новосибирские школьники завалили ЕГЭ по новому предмету

Стали известны результаты первого в России экзамена по китайскому языку

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Пока экзамен по китайскому языку в Новосибирске сдали всего двое

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирск пришли результаты ЕГЭ по китайскому языку, который ввели в этом году, — школьники его завалили.

О результатах ЕГЭ по иностранным языкам корреспонденту НГС рассказал заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. 

ЕГЭ по китайскому языку в Новосибирске выбрали сдавать девять школьников. Одна выпускница сдавала его весной в досрочный период, другая — в июне в основные сроки. Она была единственной в аудитории. Остальные вместе с китайским выбрали сдавать английский, который проводят с ним в один день, поэтому остальные участники сдадут китайский в резервные сроки в конце июня. 

Двое выпускниц из тех, кто экзамен уже сдал, справились слабо: та, что сдавала досрочно, не прошла минимальный порог в 22 балла, а та, что сдавала в основные сроки, набрала 33 балла.

«Это личные итоги участников, они никак не повлияют [на проведение ЕГЭ по китайскому в следующем году]. Сбор экзаменационных заявлений идёт у нас, как правило, с декабря, поэтому здесь уже выбор самих участников, какие экзамены они хотят себе взять», — добавил Сергей Кондратьев. 

Пришли результаты ЕГЭ и по английскому языку. Из 1163 выпускников, которые его выбрали, 15 не сдали, одна девушка сдала на 100 баллов — это выпускница гимназии № 1, что соответствует результатам прошлого года. 

Экзамен по китайскому языку проходил в Новосибирске впервые — его внесли в перечень экзаменационных предметов в прошлом году. Как и другие ЕГЭ по иностранным языкам, он состоит из устной и письменной части, баллы за которые суммируют. 

Недавно выпускники получили результаты ЕГЭ по профильной и базовой математике, русскому языку и другим предметам. Общие итоги также сопоставимы с результатами прошлого года, отметили в НИМРО. 

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ТЕГИ

ЕГЭкитайский языканглийский язык

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