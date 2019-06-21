Отца-одиночку, бросившего пятерых детей в горящем доме, посадили на 3 года

В Новосибирской области сегодня завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.
Приговор многодетному отцу вынес Искитимский районный суд. Сегодня судья зачитала вводную и резолютивную части приговора. Заседание проводилось в закрытом режиме.
Как передаёт корреспондент НГС из зала суда, суд признал Владимира Перфильева виновным и приговорил его к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.
В сентябре в прокуратуре сообщали, что Перфильев регулярно бил детей и приводил домой собутыльников, мешая детям спать. В доме, отмечали в прокуратуре, даже не было тёплого водоснабжения, а отец не покупал детям одежду.
По версии обвинения, после того как электричество в квартире отключили за неуплату, мужчина самовольно подключил провода. Кроме того, он использовал удлинитель с повреждённой изоляцией. Этот удлинитель многодетный отец оставил на лежавшей на полу одежде, из-за этого в ночь на 3 декабря 2017 года в квартире случился пожар.
«Мужчина и трое его собутыльников благополучно выбрались на улицу, не приняв при этом мер к эвакуации детей, вследствие чего пятеро детей погибли при пожаре. Старший сын в эту ночь находился у бабушки», — рассказывали в облпрокуратуре.
Корреспонденты НГС следили за оглашением приговора в режиме онлайн.