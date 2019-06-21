21 июня пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 63.39
eur 71.55
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 63.39
eur 71.55
Криминал

Отца-одиночку, бросившего пятерых детей в горящем доме, посадили на 3 года

Заседание проводилось в закрытом режиме

Поделиться

1 290
9 Обсудить

Все новости

Все новости

Суд признал Перфильева виновным в гибели 5 детей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирской области сегодня завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.

Приговор многодетному отцу вынес Искитимский районный суд. Сегодня судья зачитала вводную и резолютивную части приговора. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Как передаёт корреспондент НГС из зала суда, суд признал Владимира Перфильева виновным и приговорил его к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.

В сентябре в прокуратуре сообщали, что Перфильев регулярно бил детей и приводил домой собутыльников, мешая детям спать. В доме, отмечали в прокуратуре, даже не было тёплого водоснабжения, а отец не покупал детям одежду. 

По версии обвинения, после того как электричество в квартире отключили за неуплату, мужчина самовольно подключил провода. Кроме того, он использовал удлинитель с повреждённой изоляцией. Этот удлинитель многодетный отец оставил на лежавшей на полу одежде, из-за этого в ночь на 3 декабря 2017 года в квартире случился пожар.

«Мужчина и трое его собутыльников благополучно выбрались на улицу, не приняв при этом мер к эвакуации детей, вследствие чего пятеро детей погибли при пожаре. Старший сын в эту ночь находился у бабушки», — рассказывали в облпрокуратуре.

Корреспонденты НГС следили за оглашением приговора в режиме онлайн.

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня
Дмитрий Здорников

ТЕГИ

приговоргибель детей в пожаре

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (9)

я не робот
21 июн 2019 в 10:38

В лихие 90-ые это был обычный и рядовой случай.

Фото пользователя
МамаМия
21 июн 2019 в 10:32

Жесть.Мало дали.

Фото пользователя
Я же мать :)
21 июн 2019 в 10:42

Прочитала заголовок, сразу подумала, что алконавт какой то - так и оказалось! Возник вопрос - а мамашка где была?? Сбежала или спала в огороде?? За такое надо 10 лет давать без права на У.Д.О. А лучше сразу стерилизовать в молодости, зачем плодить нищету, а потом ещё губить невинных детей??