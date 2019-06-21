Из Оби достали тело утонувшей девушки

За последние несколько часов новосибирские спасатели вытащили из Оби два тела.
Вечером в четверг, 20 июня, спасатели достали из акватории у Димитровского моста и передали полиции тело мужчины, личность которого пока не установлена. Об этом Муниципальная аварийно-спасательная служба сообщила в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».
Позже, ночью, спасатели занимались поисками девушки, которая пропала на воде в районе пляжа «Наутилус».
«Поисковые водолазные работы проведены. Тело девушки 2001 года рождения обнаружено, передано сотрудникам отдела полиции и родственникам», — сообщили в аварийно-спасательной службе.
Корреспонденту НГС пока не удалось дозвониться до её руководства, чтобы выяснить подробности этих происшествий.
В конце прошлой недели из реки Иня достали тело 8-летней девочки, которая утонула в Новосибирской области пятью днями ранее.