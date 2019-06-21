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Происшествия

Из Оби достали тело утонувшей девушки

Трагедия произошла в районе пляжа «Наутилус»

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Спасатели нашли в Оби тела мужчины и девушки

Фото: Александр Ощепков / НГС

За последние несколько часов новосибирские спасатели вытащили из Оби два тела.

Вечером в четверг, 20 июня, спасатели достали из акватории у Димитровского моста и передали полиции тело мужчины, личность которого пока не установлена. Об этом Муниципальная аварийно-спасательная служба сообщила в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Позже, ночью, спасатели занимались поисками девушки, которая пропала на воде в районе пляжа «Наутилус». 

«Поисковые водолазные работы проведены. Тело девушки 2001 года рождения обнаружено, передано сотрудникам отдела полиции и родственникам», — сообщили в аварийно-спасательной службе.

Корреспонденту НГС пока не удалось дозвониться до её руководства, чтобы выяснить подробности этих происшествий.

В конце прошлой недели из реки Иня достали тело 8-летней девочки, которая утонула в Новосибирской области пятью днями ранее.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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ЗЕФИР
21 июн 2019 в 09:59

мои соболезнования родителям....

вот
21 июн 2019 в 10:03

Обнести забором все эти грязные лужи и часовых поставить, и это будет правильно, т.к. множество жизней будет сохранено, причём, в большинстве своём, детских или совсем юных. Категорически неприемлимо, когда погибают дети и молодые женщины.

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Цветка
21 июн 2019 в 09:59

Еще лета не было, а уже в воду лезут. Судороги и ты в новостях НГС