Из Оби достали тело утонувшей девушки

За последние несколько часов новосибирские спасатели вытащили из Оби два тела.



Вечером в четверг, 20 июня, спасатели достали из акватории у Димитровского моста и передали полиции тело мужчины, личность которого пока не установлена. Об этом Муниципальная аварийно-спасательная служба сообщила в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Позже, ночью, спасатели занимались поисками девушки, которая пропала на воде в районе пляжа «Наутилус».

«Поисковые водолазные работы проведены. Тело девушки 2001 года рождения обнаружено, передано сотрудникам отдела полиции и родственникам», — сообщили в аварийно-спасательной службе.

