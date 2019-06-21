ГИБДД предупредила об усиленных проверках водителей, которые едут на дачу

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно следить за пожилыми водителями, которые едут на дачи.



«Экипажи будут работать в дачных направлениях и проводить профилактические мероприятия, обращая особое внимание на водителей преклонного возраста. <…> Немолодые водители поехали на дачу, и, чтобы убедиться, что они в хорошем здравии и ничего не случится ни с ними, ни с другими участниками дорожного движения, экипажи ориентированы на то, чтобы с ними провести дополнительные профилактические мероприятия: беседы, предупреждения», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.