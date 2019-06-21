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Дороги и транспорт

ГИБДД предупредила об усиленных проверках водителей, которые едут на дачу

Среди них много пенсионеров, с которыми автоинспекторы хотят побеседовать

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Автоинспекторы решили уделить особое внимание водителям преклонного возраста

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно следить за пожилыми водителями, которые едут на дачи.

«Экипажи будут работать в дачных направлениях и проводить профилактические мероприятия, обращая особое внимание на водителей преклонного возраста. <…> Немолодые водители поехали на дачу, и, чтобы убедиться, что они в хорошем здравии и ничего не случится ни с ними, ни с другими участниками дорожного движения, экипажи ориентированы на то, чтобы с ними провести дополнительные профилактические мероприятия: беседы, предупреждения», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что усиленную работу на дачных направлениях автоинспекторы начнут уже сегодня вечером. В выходные эта работа продолжится.

На прошлой неделе ГИБДД проводила в городе акцию «Нетрезвый водитель»: автоинспекторы тщательно искали на дорогах тех, кто сел за руль пьяным.

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акция ГИБДДдачи

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КОММЕНТАРИИ (21)

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сертификат
21 июн 2019 в 09:51

Беседы о чем? Предупреждения о чем?
Расскажут как лучше капусту садить ?

Будет тупо проверка документов и в лучшем случае «как самочувствие». А если пожилых дергать просто так то самочувствие лучше не станет.

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-=Даниил=-
21 июн 2019 в 09:33

То есть если я молодой и уже еду с дачи, то можно посылать блюстителей порядка по широко известному адресу?

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Цветка
21 июн 2019 в 09:43

А с какого возраста водитель считается пожилым??