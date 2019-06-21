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Город

На ОбьГЭСе на три дня запретят продажу алкоголя из-за фестиваля бардовской песни

Вместо выпивки магазинам и кафе предложили продавать квас и мороженое

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Продажу алкоголя ограничат из-за фестиваля авторской песни «Станция Сибирь», который пройдёт в парке «У моря Обского» в формате палаточного лагеря

Фото: Стас Соколов / НГС

Мэрия Новосибирска планирует на три дня ограничить продажу алкоголя в микрорайоне ОбьГЭС — запрет связан с проведением международного фестиваля авторской песни «Станция Сибирь».

Об этом говорится в проекте постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«В целях обеспечения соблюдения общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций при проведении в городе Новосибирске фестиваля авторской песни "Станция Сибирь" <…> предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах, предусмотренных приложением, <…> организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершать работу летних кафе не позднее 23:00», — сообщается в проекте постановления.

Также в документе указаны границы участка, на котором с 28 по 30 июня нельзя будет купить алкоголь:

Вместо выпивки магазинам и кафе предложили продавать квас и мороженое

Фото: novo-sibirsk.ru

Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, международный фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» пройдёт с 28 по 30 июня в парке «У моря Обского» в формате палаточного лагеря.

«Участие в фестивале примут более 300 авторов и исполнителей жанровой песни из регионов России, а также из Киргизии, Казахстана, Узбекистана», — передали в облправительстве.

Также власти Новосибирска назвали 12 зон, в которых запретят розничную продажу алкоголя на День города, 30 июня.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Эндрю
21 июн 2019 в 08:35

Бред. Жители и мирные отдыхающие чем виноваты?
Да и тогда зачем фест обьгэсу? Как раз фесты и проводят, чтоб торговля цвела. Думаете чемпионаты мира без пивных компаний были бы??

Lex666
21 июн 2019 в 09:09

Бардовская песня под Квас и Мороженое ? :) Ржу не могу .......

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аhsurV
21 июн 2019 в 08:31

Ох, представляю- какой же срач после этого будет в лесу!