На ОбьГЭСе на три дня запретят продажу алкоголя из-за фестиваля бардовской песни

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Продажу алкоголя ограничат из-за фестиваля авторской песни «Станция Сибирь», который пройдёт в парке «У моря Обского» в формате палаточного лагеря
Фото: Стас Соколов / НГС
Мэрия Новосибирска планирует на три дня ограничить продажу алкоголя в микрорайоне ОбьГЭС — запрет связан с проведением международного фестиваля авторской песни «Станция Сибирь».
Об этом говорится в проекте постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.
«В целях обеспечения соблюдения общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций при проведении в городе Новосибирске фестиваля авторской песни "Станция Сибирь" <…> предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах, предусмотренных приложением, <…> организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершать работу летних кафе не позднее 23:00», — сообщается в проекте постановления.
Также в документе указаны границы участка, на котором с 28 по 30 июня нельзя будет купить алкоголь:
Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, международный фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» пройдёт с 28 по 30 июня в парке «У моря Обского» в формате палаточного лагеря.
«Участие в фестивале примут более 300 авторов и исполнителей жанровой песни из регионов России, а также из Киргизии, Казахстана, Узбекистана», — передали в облправительстве.