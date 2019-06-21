Остались без колёс: на Гусинобродском шоссе столкнулись такси и иномарка

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске столкнулись два автомобиля — Volkswagen Polo и Renault Logan, брендированный службой такси «Гранд Авто». Авария произошла поздно вечером 20 июня.



Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло по вине водителя такси. Он на высокой скорости въехал в заднюю часть Volkswagen, отчего тот залетел на тротуар.



По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», у обеих машин оторвало колёса. «В результате аварии у "Рено" сильно пострадала передняя часть и оторвалось переднее колесо, а у второго участника ДТП вырвало заднее колесо, а также сильно деформировалась задняя часть», — отмечается в группе паблика.