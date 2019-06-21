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Происшествия

Остались без колёс: на Гусинобродском шоссе столкнулись такси и иномарка

В результате удара у автомобилей оторвались колёса

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По словам очевидцев, ДТП произошло по вине водителя такси

Фото: предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54», коллаж НГС

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске столкнулись два автомобиля — Volkswagen Polo и Renault Logan, брендированный службой такси «Гранд Авто». Авария произошла поздно вечером 20 июня. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло по вине водителя такси. Он на высокой скорости въехал в заднюю часть Volkswagen, отчего тот залетел на тротуар. 


По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», у обеих машин оторвало колёса. «В результате аварии у "Рено" сильно пострадала передняя часть и оторвалось переднее колесо, а у второго участника ДТП вырвало заднее колесо, а также сильно деформировалась задняя часть», — отмечается в группе паблика.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно дать комментарий. «Уточняйте утром», — коротко сообщили в ведомстве. 

У такси оторвалось переднее левое колесо

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Недавно в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс.Такси», столкнулся с автомобилем Lada Vesta — в результате аварии пострадали два человека.

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дтпстолкнулись автотакси

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КОММЕНТАРИИ (1)

Жека
21 июн 2019 в 01:27

Гыы - грандыы.. Неудивительно!