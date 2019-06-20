21 июня пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 63.98
eur 71.64
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 63.98
eur 71.64
Спорт

Новосибирского баскетболиста вызвали в тренировочный лагерь сборной России

Спортсмен будет бороться за место в основном составе сборной, чтобы поехать на чемпионат мира

Поделиться

795
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Кирилл Писклов является защитником баскетбольного клуба «Новосибирск»

Фото: bcnovosibirsk.ru

Новосибирский баскетболист Кирилл Писклов был вызван в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва основной команды России. Об этом сообщает портал Sports.ru. Известно, что сборы пройдут в городе Новогорск и будут длиться три дня.

«Тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Сергеем Базаревичем назвал 15 игроков, вызванных в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва главной команды страны. Преимущественно это игроки не старше 22 лет, выступающие в Суперлиге 1, но за три дня в Новогорске у каждого из них будет шанс заслужить приглашение в национальную сборную», — сообщает источник. 

Просмотровой сбор пройдёт с 17 по 19 июля, на него вызвали баскетболистов из Нижнего Новгорода, Владивостока, Новосибирска, Перми, Ревды, Химок, Москвы, Саратова, Краснодара и Красноярска.

Те спортсмены, которые лучше всего проявят себя в профессиональном плане, получат приглашение на сбор основного состава и вместе с остальными баскетболистами начнут готовиться к чемпионату мира – 2019, который пройдёт в Китае. 

Год назад Кирилла Писклова уже вызывали на сборы в команду России — он играл в матчах Лиги Наций ФИБА 3х3 в Праге.

По теме

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

БаскетболСборная Россиитренировочный лагерь

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Точняк
20 июн 2019 в 23:32

Обьявление
Отец Всея на НГС, вызвал в Плотниково на сборы, короля нгс, ржак, красномордого точняка, с богаткова, С Богаткова, лже Елку....
За три дня они должны пройти отбор, кто соврет больше Павла2016...
И победитель получит возможность выступить в сборной троллей в Канаде( деревне Колывань), против троллей Томска...
Хотелось бы прочитать и такую новость, что бы увидеть этих брехунов и звезд морских.....