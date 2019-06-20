Новосибирского баскетболиста вызвали в тренировочный лагерь сборной России

Новосибирский баскетболист Кирилл Писклов был вызван в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва основной команды России. Об этом сообщает портал Sports.ru. Известно, что сборы пройдут в городе Новогорск и будут длиться три дня.



«Тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Сергеем Базаревичем назвал 15 игроков, вызванных в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва главной команды страны. Преимущественно это игроки не старше 22 лет, выступающие в Суперлиге 1, но за три дня в Новогорске у каждого из них будет шанс заслужить приглашение в национальную сборную», — сообщает источник.

