Новосибирского баскетболиста вызвали в тренировочный лагерь сборной России

Новосибирский баскетболист Кирилл Писклов был вызван в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва основной команды России. Об этом сообщает портал Sports.ru. Известно, что сборы пройдут в городе Новогорск и будут длиться три дня.
«Тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Сергеем Базаревичем назвал 15 игроков, вызванных в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва главной команды страны. Преимущественно это игроки не старше 22 лет, выступающие в Суперлиге 1, но за три дня в Новогорске у каждого из них будет шанс заслужить приглашение в национальную сборную», — сообщает источник.
Просмотровой сбор пройдёт с 17 по 19 июля, на него вызвали баскетболистов из Нижнего Новгорода, Владивостока, Новосибирска, Перми, Ревды, Химок, Москвы, Саратова, Краснодара и Красноярска.
Те спортсмены, которые лучше всего проявят себя в профессиональном плане, получат приглашение на сбор основного состава и вместе с остальными баскетболистами начнут готовиться к чемпионату мира – 2019, который пройдёт в Китае.
Год назад Кирилла Писклова уже вызывали на сборы в команду России — он играл в матчах Лиги Наций ФИБА 3х3 в Праге.