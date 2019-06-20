20 июня четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 63.98
eur 71.64
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 63.98
eur 71.64
Происшествия

Пожилая женщина выпала из окна десятиэтажки

В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские

Поделиться

2 010
8 Обсудить

Все новости

Все новости

По предварительной информации, женщина находилась в квартире одна

Фото: Александр Агафонов

Сегодня, 20 июня, в 20:10 в Октябрьском районе из окна десятиэтажного дома выпала женщина. Инцидент произошёл на улице Стофато.

— Из квартиры на девятом этаже выпала пожилая женщина. По предварительной информации, в квартире она находилась одна, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

В начале июня из общежития НГУ № 9 в Советском районе Новосибирска выпал бывший магистрант. Вечером 10 июня в Кировском районе на улице Петухова годовалый ребёнок выпал с шестого этажа. Дети с лёгкостью забираются на подоконник за считаные секунды, пока взрослые ненадолго выходят из комнаты. Печальная статистика обновляется каждый год, поэтому НГС предлагает вспомнить и выучить наизусть несложные правила, которые уберегут ребёнка. 

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня

ТЕГИ

падение с высоты

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
20 июн 2019 в 21:57

Послушала как Путин драгу вешает и поняла сто в этой жизни ловить нечего

Фото пользователя
Shmulevitch
20 июн 2019 в 22:13

нужно проверить на алкогольное и наркотическое опьянение.

пенсионерка
20 июн 2019 в 22:02

Если пожилая, то наверняка мыла окна. Соболезную