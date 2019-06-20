Пожилая женщина выпала из окна десятиэтажки

Сегодня, 20 июня, в 20:10 в Октябрьском районе из окна десятиэтажного дома выпала женщина. Инцидент произошёл на улице Стофато.

— Из квартиры на девятом этаже выпала пожилая женщина. По предварительной информации, в квартире она находилась одна, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.