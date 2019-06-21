Шестьдесят новосибирцев собрались на Расточке и отправились гулять по левому берегу с театралами

Перформанс «Первого театра» и режиссёра из Санкт-Петербурга Степана Пектеева стал заключительным в театральной лаборатории сайт-специфик #ВПУТЬ
Фото: Густаво Зырянов / НГС
«Первый театр» и режиссёр Степан Пектеев из Санкт-Петербурга провели в Новосибирске самый большой театральный перформанс «Ментальное кино». Действие прошло среди обычных людей на улицах города и пассажиров общественного транспорта.
«Мы хотели изменить точку зрения зрителя на привычную дорогу, общественный транспорт и прочее… <…> Твоё восприятие меняется, ты как будто путешествуешь, ты не торопишься из пункта А в пункт Б. <…> Мы хотели превратить обычную поездку в транспорте в необычное путешествие», — рассказала корреспонденту НГС директор «Первого театра» Юлия Чурилова.
Перформанс «Ментальное кино» начался от ДК имени Ефремова. Здесь собрались около 60 новосибирцев-зрителей. Никто не знал, что им предстоит пройти и куда отправиться. «Отправимся в путь», — интриговали организаторы.
После небольшого медитативного тренинга, настроившего зрителей на нужную волну, собравшихся поделили на три группы. Затем все три группы под присмотром актёров-ведущих по очереди двинулись в путь.
Сначала все шли пешком от Расточки до площади Сибиряков-Гвардейцев. Никто на усталость не жаловался — ведущие рассказывали личные истории о своём ощущении Новосибирска в духе Евгения Гришковца. Новой информации в историях не было, но повествование поглощало слушателей полностью.
На площади Сибиряков-Гвардейцев группа зрителей вместе с корреспондентами НГС села в троллейбус
Место, в котором зрители оказались после очередного пешего передвижения, стал ипподром на Станционной. Медитативная прогулка по пустому полю, музыка из переносной колонки, странный текст про коня поэта-обэриута Александра Введенского — всё это заставило погружаться в мысли, которые не приходят в голову в обычной жизни.
После ипподрома — снова остановка и автобус маршрута
Финальная точка перформанса, протянувшегося от Расточки до Толмачёво через ипподром, оказалась внутри самолёта Ил-86. Этот бывший лайнер авиакомпании S7 стал одним из экспонатов музея недалеко от здания аэровокзала.
Артисты «Первого театра» дали последнее напутствие зрителям и все поднялись на борт самолёт. Там на установленных кранах уже показывали видео с предыдущих перформансов театра. Почти трёхчасовое путешествие за пределы привычного на этом завершилось.
«Здесь возникает такое соприкосновение с собой, поиск того, что возможно в нашей суете утрачено, но на что нужно обращать внимание», — заметила в конце перформанса одна из его участниц.
«Сначала [я сходила] на "Социопата" в "Старый дом". Потом случайно попала [в "Первый театр"] на "Время ожидания истекло", а вот сейчас этот проект. И я поняла: наверное, современный театр не так уж и плох. А до этого считала, что современный театр и я — понятия несовместимые», — добавила другая участница.
Илья Калинин / НГС
В начале июня «Первый театр» провёл перформанс с лежащими на земле актёрами прямо во дворе легендарного «Дома с часами», а после организовал не менее странное представление во дворах Расточки на глазах у прохожих и местных жителей.