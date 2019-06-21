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Культура
Фоторепортаж

Шестьдесят новосибирцев собрались на Расточке и отправились гулять по левому берегу с театралами

«Первый театр» и питерский режиссёр провели самый большой театральный перформанс

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Перформанс «Первого театра» и режиссёра из Санкт-Петербурга Степана Пектеева стал заключительным в театральной лаборатории сайт-специфик #ВПУТЬ

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Первый театр» и режиссёр Степан Пектеев из Санкт-Петербурга провели в Новосибирске самый большой театральный перформанс «Ментальное кино». Действие прошло среди обычных людей на улицах города и пассажиров общественного транспорта.

Медитативный тренинг участников перформанса «Ментальное кино» возле ДК имени Ефремова на Расточке

«Мы хотели изменить точку зрения зрителя на привычную дорогу, общественный транспорт и прочее… <…> Твоё восприятие меняется, ты как будто путешествуешь, ты не торопишься из пункта А в пункт Б. <…> Мы хотели превратить обычную поездку в транспорте в необычное путешествие», — рассказала корреспонденту НГС директор «Первого театра» Юлия Чурилова.

Действие перформанса разворачивалось прямо на улицах Расточки

Перформанс «Ментальное кино» начался от ДК имени Ефремова. Здесь собрались около 60 новосибирцев-зрителей. Никто не знал, что им предстоит пройти и куда отправиться. «Отправимся в путь», — интриговали организаторы.

Часть перформанса прошла в общественном транспорте

После небольшого медитативного тренинга, настроившего зрителей на нужную волну, собравшихся поделили на три группы. Затем все три группы под присмотром актёров-ведущих по очереди двинулись в путь.

Со стороны зрители-участники «Ментального кино» походили на туристов, которых каким-то чудом занесло на промышленную окраину Новосибирска 

Сначала все шли пешком от Расточки до площади Сибиряков-Гвардейцев. Никто на усталость не жаловался — ведущие рассказывали личные истории о своём ощущении Новосибирска в духе Евгения Гришковца. Новой информации в историях не было, но повествование поглощало слушателей полностью.

Новосибирский ипподром оказался промежуточной точкой в поездке из Расточки в аэропорт Толмачёво

На площади Сибиряков-Гвардейцев группа зрителей вместе с корреспондентами НГС села в троллейбус № 4. Во время поездки — прямо в салоне — шла дискуссия на разные темы: свободный человек, свободное общество, идеальное место для жизни. Через какое-то время актёры, сопровождающие группу, скомандовали выходить.

Конечного пункта своего путешествия зрители-участники не знали на протяжении всего маршрута 

Место, в котором зрители оказались после очередного пешего передвижения, стал ипподром на Станционной. Медитативная прогулка по пустому полю, музыка из переносной колонки, странный текст про коня поэта-обэриута Александра Введенского — всё это заставило погружаться в мысли, которые не приходят в голову в обычной жизни.

Ипподром стал местом, где все погрузились в собственные мысли: времени для этого было достаточно, а атмосфера — подходящая

После ипподрома — снова остановка и автобус маршрута № 112 до аэропорта Толмачёво. Актёры и зрители с трудом вместились в маленький ПАЗ, и снова началась беседа. Обычные пассажиры смотрели на странную группу и принимали их за туристов.

Финальной точкой своеобразного путешествия оказался аэропорт Толмачёво

Финальная точка перформанса, протянувшегося от Расточки до Толмачёво через ипподром, оказалась внутри самолёта Ил-86. Этот бывший лайнер авиакомпании S7 стал одним из экспонатов музея недалеко от здания аэровокзала.

Группы участников прибыли в аэропорт и поднялись на борт самолёта-музея Ил-86

Артисты «Первого театра» дали последнее напутствие зрителям и все поднялись на борт самолёт. Там на установленных кранах уже показывали видео с предыдущих перформансов театра. Почти трёхчасовое путешествие за пределы привычного на этом завершилось.

Внутри самолёта на экранах крутилось видео со всех перформансов «Первого театра», созданных в рамках театральной лаборатории #ВПУТЬ

«Здесь возникает такое соприкосновение с собой, поиск того, что возможно в нашей суете утрачено, но на что нужно обращать внимание», — заметила в конце перформанса одна из его участниц.

Кабина пилотов — идеальное место для селфи: штурвалы предусмотрительно демонтированы

«Сначала [я сходила] на "Социопата" в "Старый дом". Потом случайно попала [в "Первый театр"] на "Время ожидания истекло", а вот сейчас этот проект. И я поняла: наверное, современный театр не так уж и плох. А до этого считала, что современный театр и я — понятия несовместимые», — добавила другая участница.

Илья Калинин / НГС 

В начале июня «Первый театр» провёл перформанс с лежащими на земле актёрами прямо во дворе легендарного «Дома с часами», а после организовал не менее странное представление во дворах Расточки на глазах у прохожих и местных жителей. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

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21 июн 2019 в 13:14

Спаси и сохрани там оказаться.

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21 июн 2019 в 13:13

Подождите меня, я тоже хочу! Скажите как туда доехать? ;)

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21 июн 2019 в 13:40

3 часа ходить-болтаться по городу непонятно куда и зачем под стихи какого-то обериута...