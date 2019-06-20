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Дороги и транспорт

Кондуктор автобуса высадила школьников из-за неработающего терминала

Перевозчик заявил, что запретил сотрудникам когда-либо выгонять детей из автобусов

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По словам очевидца, кондуктор выгоняла только детей, а взрослым с социальными картами разрешила ехать

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня около 18:00 кондуктор выгнала из автобуса, который обслуживает маршрут № 57, несколько школьников. Очевидица инцидента рассказала НГС, что дети не могли рассчитаться за проезд наличными деньгами, а карты терминал на считывал.

— Троих, наверное, высадила, когда я зашла в автобус, дети выходили — может, лет по 12 им. Я просто не сразу поняла, что происходит, а потом мальчишке лет 14–15 она начала говорить: «Выходи», — рассказала корреспонденту НГС пассажирка автобуса.

Женщина спросила у кондуктора, что происходит и почему она не выгоняет взрослых пассажиров.

— Терминал не работал, когда заходили взрослые или пенсионеры она просто смотрела карту, и всё. Она их не считывала, а просто смотрела. Вот я и задала ей вопрос, почему взрослые едут, а дети нет, терминал же всё равно не пробивает проезд. Она говорит, что у них социальные карты. А про детей: «Ну, им же родители дают деньги, пусть платят», — добавила женщина.

Директор компании-перевозчика, который работает на маршруте № 57, ответил корреспонденту НГС, что не получал никаких жалоб от пассажиров сегодня и будет разбираться в ситуации.

— У нас инструктаж проведён с кондукторами, чтобы не выгоняли школьников. <…> Обязательно мы её проверим (информацию об инциденте. — Прим. ред.), — добавил директор компании-перевозчика.

В Новосибирске кондуктор троллейбуса вытолкнула из салона пассажирку из-за того, что не смогла найти сдачу со 100 рублей. Позже она написала заявление на увольнение.

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кондукторавтобус

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КОММЕНТАРИИ (22)

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Жук
20 июн 2019 в 21:30

Создайте колонку отдельную, про выгнанных из автобуса/троллейбуса/маршрутки школьников. Чтобы в основной ленте не мельтешило уже.

Точняк
20 июн 2019 в 21:25

Это похоже на синдром Чоповца с богаткова...
Ума нет, а власти, хоть маленькой но хочется....

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Shmulevitch
20 июн 2019 в 21:24

правильно сделала, нефиг на халяву возить этих бездельников.
нет денег и не считывается карта это тупые отмазки