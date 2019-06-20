Кондуктор автобуса высадила школьников из-за неработающего терминала

Сегодня около 18:00 кондуктор выгнала из автобуса, который обслуживает маршрут № 57, несколько школьников. Очевидица инцидента рассказала НГС, что дети не могли рассчитаться за проезд наличными деньгами, а карты терминал на считывал.



— Троих, наверное, высадила, когда я зашла в автобус, дети выходили — может, лет по 12 им. Я просто не сразу поняла, что происходит, а потом мальчишке лет 14–15 она начала говорить: «Выходи», — рассказала корреспонденту НГС пассажирка автобуса.



Женщина спросила у кондуктора, что происходит и почему она не выгоняет взрослых пассажиров.

