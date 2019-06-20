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Авто

Убийца «Креты»: KIA показала новый бюджетный кроссовер, которого ещё не было

KIA Seltos — новый доступный кроссовер компактного класса B-SUV

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KIA Seltos — принципиально новый кроссовер класса B-SUV

Фото: KIA

Компания KIA сегодня представила принципиально новый компактный кроссовер KIA Seltos, это автомобиль ценового уровня и размеров популярного Hyundai Creta. Seltos займет пустующее место в модельном ряду марки между маленьким KIA Soul и более крупным KIA Sportage.

«Он будет в классе B-SUV по размерам. В принципе соплатформенная модель с [Hyundai Creta]», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра KIA «Сармат».

Автомобиль может иметь богатое оснащение и премиальную акустику

Фото: KIA

Seltos получил современное оснащение: светодиодные фары, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, систему стабилизации, парктроники, селектор выбора режимов движения (Normal, Eco и Sport), проекционный дисплей, акустику Bose.

Моторная гамма: бензиновый 1,6-литровый 177-сильный турбо, 2-литровый 150-сильный атмосферный двигатель, дизель 1,6 л мощностью 136 л. с. Коробки передач — автомат, робот, вариатор. Двигатели и коробки будут зависеть от конкретного рынка сбыта. 

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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ТЕГИ

KIA Seltosновые авто

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КОММЕНТАРИИ (7)

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elka
20 июн 2019 в 21:17

Все на одну морду сейчас..Слава богу логотип ещё остался ,а то так совсем не отличишь кто где едете.

шляпа
20 июн 2019 в 21:18

Тот же концерн, та же Крета.

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сoвсем вредная
20 июн 2019 в 21:14

Дизайнеры морды под вдохновением от Рэнж Ровер Спорт, не?