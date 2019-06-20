Убийца «Креты»: KIA показала новый бюджетный кроссовер, которого ещё не было

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6 мая 2019
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KIA Seltos — принципиально новый кроссовер класса B-SUV
Фото: KIA
Компания KIA сегодня представила принципиально новый компактный кроссовер KIA Seltos, это автомобиль ценового уровня и размеров популярного Hyundai Creta. Seltos займет пустующее место в модельном ряду марки между маленьким KIA Soul и более крупным KIA Sportage.
«Он будет в классе B-SUV по размерам. В принципе соплатформенная модель с [Hyundai Creta]», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра KIA «Сармат».
Seltos получил современное оснащение: светодиодные фары, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, систему стабилизации, парктроники, селектор выбора режимов движения (Normal, Eco и Sport), проекционный дисплей, акустику Bose.
Моторная гамма: бензиновый 1,6-литровый 177-сильный турбо, 2-литровый 150-сильный атмосферный двигатель, дизель 1,6 л мощностью 136 л. с. Коробки передач — автомат, робот, вариатор. Двигатели и коробки будут зависеть от конкретного рынка сбыта.
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