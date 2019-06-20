Убийца «Креты»: KIA показала новый бюджетный кроссовер, которого ещё не было

Компания KIA сегодня представила принципиально новый компактный кроссовер KIA Seltos, это автомобиль ценового уровня и размеров популярного Hyundai Creta. Seltos займет пустующее место в модельном ряду марки между маленьким KIA Soul и более крупным KIA Sportage.

«Он будет в классе B-SUV по размерам. В принципе соплатформенная модель с [Hyundai Creta]», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра KIA «Сармат».