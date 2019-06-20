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Дороги и транспорт

В Новосибирске водитель седана протаранил машину ДПС

Очевидец аварии заявил, что водитель просто отвлекся

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Помимо стандартного разбора ДТП в полиции будут проводить служебную проверку

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня около 18:00 на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова в аварию попал автомобиль ДПС. Сзади в него въехал седан DongFeng S30.

— По данному факту будет, во-первых, производится стандартный разбор ДТП с целью установления виновного лица. Хотя в данном случае уже предварительно можно сказать, что это был водитель седана, который въехал в патрульный автомобиль. Также в таких случаях всегда проводится проверка по факту повреждения служебного автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации полиции, в ДТП никто из людей не пострадал. Очевидец аварии в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» предположил, что водитель DongFeng S30 просто отвлёкся от дороги и въехал во впереди стоящий автомобиль.

Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска водитель в рясе несколько раз нарушил правила дорожного движения — он проехался про тротуару и по встречной полосе.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
20 июн 2019 в 19:45

Зачем же они резко затормозили?

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Пруль
20 июн 2019 в 19:37

Донг! фэнг! с30! , любители лерулей и автотазов, даже Дон Фенг! сопли не пустил, а авто дпс серьёзно помялся! чина рулить начинает, автотаз на утиль.

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‪‬‬‬‬
20 июн 2019 в 19:34

водятел на вацап отвлекся