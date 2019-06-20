В Новосибирске водитель седана протаранил машину ДПС

Сегодня около 18:00 на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова в аварию попал автомобиль ДПС. Сзади в него въехал седан DongFeng S30.

— По данному факту будет, во-первых, производится стандартный разбор ДТП с целью установления виновного лица. Хотя в данном случае уже предварительно можно сказать, что это был водитель седана, который въехал в патрульный автомобиль. Также в таких случаях всегда проводится проверка по факту повреждения служебного автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

