В Новосибирске водитель седана протаранил машину ДПС

Сегодня около 18:00 на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова в аварию попал автомобиль ДПС. Сзади в него въехал седан DongFeng S30.
— По данному факту будет, во-первых, производится стандартный разбор ДТП с целью установления виновного лица. Хотя в данном случае уже предварительно можно сказать, что это был водитель седана, который въехал в патрульный автомобиль. Также в таких случаях всегда проводится проверка по факту повреждения служебного автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации полиции, в ДТП никто из людей не пострадал. Очевидец аварии в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» предположил, что водитель DongFeng S30 просто отвлёкся от дороги и въехал во впереди стоящий автомобиль.
Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска водитель в рясе несколько раз нарушил правила дорожного движения — он проехался про тротуару и по встречной полосе.