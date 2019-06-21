«Тепла пока не получается»: в Новосибирск придут дожди с грозами и резкие перепады температуры

Пятница и суббота будут относительно тёплыми, но в воскресенье температура в городе снова упадёт

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: стабильного тепла пока не предвидится.

По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, циклоническая система над Западной Сибирью немного ослабла и осадки стали менее интенсивными.

«По мнению синоптиков, в ближайшие двое суток, то есть 21 и 22 [июня], возможны только отдельные заряды, отдельные ливневые грозовые дожди, преимущественно по северным, северо-западным районам нашей области, и температура будет всё-таки повышаться», — сообщил Ягудин.



Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня осадков не будет, а воздух прогреется до +24...+26 градусов.

В субботу, 22 июня, ночью в городе ожидается +13...+15 градусов, днём +26...+28. Во второй половине дня синоптики прогнозируют местами небольшой дождь и грозу.

В этот день, по словам Ренада Ягудина, северо-западные районы области ощутят влияние холодного атмосферного фронта.

«А 23-го числа уже холодный фронт пройдёт всю территорию Новосибирской области и смежных регионов. Будет это прохождение сопровождаться дождями, грозами разной интенсивности с порывистым ветром силой до 15–18 метров в секунду, и произойдёт понижение температуры», — передал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

Жители Новосибирска в воскресенье тоже ощутят волну холода. Если ночная температура будет не намного ниже субботней — +12...+14 градусов, то днём будет значительно прохладнее, чем в предыдущие сутки: +17...+19 градусов. Также в городе ожидаются небольшой дождь и гроза. Северо-западный ветер будет дуть с силой 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 16, следует из прогноза на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Стабильного тепла, которого жаждет довольно большая группа сибиряков, пока не получается Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра