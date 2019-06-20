Видео: новосибирец на иномарке выбросил на улице породистого кота в клетке

Новосибирец выбросил породистого кота в клетке у дома в Заельцовском районе. Происшествие попало 19 июня на камеры видеонаблюдения, когда неизвестный приехал на машине с переноской, оставил её у мусорных баков недалеко от Заельцовского бора вместе с двумя пакетами корма и уехал. Кота нашли сотрудники местной УК, а видеозапись попала в районные чаты.
«Он забился под диван у них, сидел весь описанный от страха, видимо. Всё мокрое, вонючее. Мы его отвезли сразу к ветеринару. Они его там отмыли, сказали, что красивый мальчик, месяцев 7–8. Некастрированный. Они в этом возрасте начинают метить, и, скорее всего, из-за этого его выкинули, прям 99%, что он начал куда-то не туда им гадить», — рассказала корреспонденту НГС девушка Ульяна, которая забрала кота себе.
Девушка кастрировала кота-британца и назвала его Марципан.
«Детей раньше подбрасывали в хороший район, а тут, видимо, решили, что так. Похоже, его обижали ещё. Мне кажется, его наказывали ещё сильно. Он прямо боится. Непонятно ещё, есть у него прививки или нет. Хоть бы паспорт оставили, если так», — добавила девушка.
Новосибирские ветеринары недавно спасли другое животное — кошку, от которой отказались хозяева. По словам врачей, она выпала из окна и сломала заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но ветеринары отказались проводить процедуру.