Видео: новосибирец на иномарке выбросил на улице породистого кота в клетке

Новосибирец выбросил породистого кота в клетке у дома в Заельцовском районе. Происшествие попало 19 июня на камеры видеонаблюдения, когда неизвестный приехал на машине с переноской, оставил её у мусорных баков недалеко от Заельцовского бора вместе с двумя пакетами корма и уехал. Кота нашли сотрудники местной УК, а видеозапись попала в районные чаты.



«Он забился под диван у них, сидел весь описанный от страха, видимо. Всё мокрое, вонючее. Мы его отвезли сразу к ветеринару. Они его там отмыли, сказали, что красивый мальчик, месяцев 7–8. Некастрированный. Они в этом возрасте начинают метить, и, скорее всего, из-за этого его выкинули, прям 99%, что он начал куда-то не туда им гадить», — рассказала корреспонденту НГС девушка Ульяна, которая забрала кота себе.

