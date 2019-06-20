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Город

Видео: новосибирец на иномарке выбросил на улице породистого кота в клетке

Британцу уже нашли нового хозяина

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Новые хозяева кастрировали и привили кота

Фото: читательница НГС

Новосибирец выбросил породистого кота в клетке у дома в Заельцовском районе. Происшествие попало 19 июня на камеры видеонаблюдения, когда неизвестный приехал на машине с переноской, оставил её у мусорных баков недалеко от Заельцовского бора вместе с двумя пакетами корма и уехал. Кота нашли сотрудники местной УК, а видеозапись попала в районные чаты.

«Он забился под диван у них, сидел весь описанный от страха, видимо. Всё мокрое, вонючее. Мы его отвезли сразу к ветеринару. Они его там отмыли, сказали, что красивый мальчик, месяцев 7–8. Некастрированный. Они в этом возрасте начинают метить, и, скорее всего, из-за этого его выкинули, прям 99%, что он начал куда-то не туда им гадить», — рассказала корреспонденту НГС девушка Ульяна, которая забрала кота себе.

читательница НГС

Девушка кастрировала кота-британца и назвала его Марципан. 

«Детей раньше подбрасывали в хороший район, а тут, видимо, решили, что так. Похоже, его обижали ещё. Мне кажется, его наказывали ещё сильно. Он прямо боится. Непонятно ещё, есть у него прививки или нет. Хоть бы паспорт оставили, если так», — добавила девушка.

Новосибирские ветеринары недавно спасли другое животное — кошку, от которой отказались хозяева. По словам врачей, она выпала из окна и сломала заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но ветеринары отказались проводить процедуру.

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КОММЕНТАРИИ (27)

Макс
20 июн 2019 в 18:51

Прежде,чем животное заводить в квартире,надо для начала головой подумать......

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учите географию
20 июн 2019 в 18:48

Только двуногие способны на такую мерзость...

Дина Митт
20 июн 2019 в 18:48

Ну что ж. От этих мужиков - две у них ноги или четыре - только вонь и беспорядок. Котяра красавчик, конечно.