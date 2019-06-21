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Дороги и транспорт

В новосибирском Музее железнодорожного транспорта появятся новые поезда

Несколько старых экспонатов из музея на станции Сеятель уже увезли

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Поезда стали перегонять со станции Сеятель 20 июня

Фото: читатель НГС

В Новосибирском музее железнодорожной техники начали переставлять поезда — в ближайшее время сюда привезут ценные экспонаты.

Видеоролик, на котором видно, как со станции Сеятель перегоняют поезда, прислал в редакцию читатель НГС. «Такое впечатление, что музей паровозов ликвидируют», — высказал он свою версию. 

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что музей продолжит работать, а поезда просто переставляют. 

«В ближайшее время выставочная площадка станции Сеятель пополнится новыми экспонатами, в связи с чем несколько платформ и вагонов из действующей экспозиции были перемещены на базу запаса локомотивов, расположенную на станции Промышленная, — говорится в ответе ведомства. — Новые экспонаты имеют большую историческую ценность в сравнении с заменяемыми вагонами и платформами».

Какие экспонаты появятся в музее, в ЗСЖД не уточнили. 

В июле прошлого года царский вагон перегнали из музея в Алтайский край для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню железнодорожника. После завершения торжественных мероприятий вагоны должны были вернуться в Музей железнодорожной техники на станции Сеятель.

Канал Georusnov / youtube.com

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КОММЕНТАРИИ (2)

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21 июн 2019 в 17:56

Хороший музей. Сам планирую выделять отдельное помещение ЧОПа под музей истории ЧОПа

Чыр Нищебродович Помойкин
21 июн 2019 в 18:06

Налитит зимля на нибесную ось и пригадяца поровозики-та... Угалёк есь, вадица есь, чо ишшо надоть?