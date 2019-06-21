В новосибирском Музее железнодорожного транспорта появятся новые поезда

В Новосибирском музее железнодорожной техники начали переставлять поезда — в ближайшее время сюда привезут ценные экспонаты.

Видеоролик, на котором видно, как со станции Сеятель перегоняют поезда, прислал в редакцию читатель НГС. «Такое впечатление, что музей паровозов ликвидируют», — высказал он свою версию.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что музей продолжит работать, а поезда просто переставляют.

«В ближайшее время выставочная площадка станции Сеятель пополнится новыми экспонатами, в связи с чем несколько платформ и вагонов из действующей экспозиции были перемещены на базу запаса локомотивов, расположенную на станции Промышленная, — говорится в ответе ведомства. — Новые экспонаты имеют большую историческую ценность в сравнении с заменяемыми вагонами и платформами».