Бывшего полицейского лишили звания и отправили в колонию за попытку придушить задержанного

В Новосибирске завершился суд над экс-полицейским Евгением Поляковым, которого обвиняли в превышении должностных полномочий: он бил, душил задержанного и незаконно пристегнул его наручниками к решётке.
Теперь бывшему оперативному дежурному дежурной части отдела полиции № 5 «Дзержинский» предстоит отправиться в колонию.
«Он осуждён к трём годам лишения свободы <…> в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ, сроком на 2 года и специального звания "капитан полиции"», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Преступление, из-за которого бывший полицейский оказался на скамье подсудимых, произошло 21 декабря 2018 года.
Как ранее рассказывала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок, подсудимый был на суточном дежурстве, в это время в отдел привели нарушителя, чтобы привлечь его к административной ответственности. Согласно материалам уголовного дела, задержанный стал нецензурно ругаться на полицейского, это и стало причиной конфликта.
«Поляков в помещении дежурной части отдела полиции нанёс потерпевшему удары ногами, после чего схватил его за шею и повалил на пол. Затем, удерживая потерпевшего за шею и производя его удушение, по полу переместил его в камеру для административно задержанных, где вновь стал производить удушение руками и коленом и наносить удары руками. Кроме того, Поляков толкал потерпевшего в стену помещения, угрожая применением насилия, потребовал, чтобы потерпевший просунул руки между решетками помещения камеры для административно задержанных, после чего, используя специальные средства, пристегнул потерпевшего к решетке камеры наручниками без законных оснований», — описали инцидент сегодня в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что свою вину подсудимый признал.
Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке, уточнила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Балмаева.
В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области ранее сообщали, что полицейский превысил свои полномочия при общении с неоднократно судимым гражданином, которого доставили в отдел за мелкое хулиганство.
«По факту превышения <…> должностных полномочий службой собственной безопасности была проведена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказывали в пресс-службе полиции.