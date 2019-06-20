Бывшего полицейского лишили звания и отправили в колонию за попытку придушить задержанного

Суд отправил бывшего полицейского в колонию общего режима — приговор в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске завершился суд над экс-полицейским Евгением Поляковым, которого обвиняли в превышении должностных полномочий: он бил, душил задержанного и незаконно пристегнул его наручниками к решётке.

Теперь бывшему оперативному дежурному дежурной части отдела полиции № 5 «Дзержинский» предстоит отправиться в колонию.

«Он осуждён к трём годам лишения свободы <…> в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ, сроком на 2 года и специального звания "капитан полиции"», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



Преступление, из-за которого бывший полицейский оказался на скамье подсудимых, произошло 21 декабря 2018 года. Как ранее рассказывала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок, подсудимый был на суточном дежурстве, в это время в отдел привели нарушителя, чтобы привлечь его к административной ответственности. Согласно материалам уголовного дела, задержанный стал нецензурно ругаться на полицейского, это и стало причиной конфликта. «Поляков в помещении дежурной части отдела полиции нанёс потерпевшему удары ногами, после чего схватил его за шею и повалил на пол. Затем, удерживая потерпевшего за шею и производя его удушение, по полу переместил его в камеру для административно задержанных, где вновь стал производить удушение руками и коленом и наносить удары руками. Кроме того, Поляков толкал потерпевшего в стену помещения, угрожая применением насилия, потребовал, чтобы потерпевший просунул руки между решетками помещения камеры для административно задержанных, после чего, используя специальные средства, пристегнул потерпевшего к решетке камеры наручниками без законных оснований», — описали инцидент сегодня в прокуратуре Новосибирской области.

