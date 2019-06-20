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Криминал

Бывшего полицейского лишили звания и отправили в колонию за попытку придушить задержанного

Свою вину осуждённый признал

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Суд отправил бывшего полицейского в колонию общего режима — приговор в законную силу ещё не вступил

Фото: архив НГС

В Новосибирске завершился суд над экс-полицейским Евгением Поляковым, которого обвиняли в превышении должностных полномочий: он бил, душил задержанного и незаконно пристегнул его наручниками к решётке.

Теперь бывшему оперативному дежурному дежурной части отдела полиции № 5 «Дзержинский» предстоит отправиться в колонию.

«Он осуждён к трём годам лишения свободы <…> в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ, сроком на 2 года и специального звания "капитан полиции"», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Преступление, из-за которого бывший полицейский оказался на скамье подсудимых, произошло 21 декабря 2018 года. 

Как ранее рассказывала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок, подсудимый был на суточном дежурстве, в это время в отдел привели нарушителя, чтобы привлечь его к административной ответственности. Согласно материалам уголовного дела, задержанный стал нецензурно ругаться на полицейского, это и стало причиной конфликта.

«Поляков в помещении дежурной части отдела полиции нанёс потерпевшему удары ногами, после чего схватил его за шею и повалил на пол. Затем, удерживая потерпевшего за шею и производя его удушение, по полу переместил его в камеру для административно задержанных, где вновь стал производить удушение руками и коленом и наносить удары руками. Кроме того, Поляков толкал потерпевшего в стену помещения, угрожая применением насилия, потребовал, чтобы потерпевший просунул руки между решетками помещения камеры для административно задержанных, после чего, используя специальные средства, пристегнул потерпевшего к решетке камеры наручниками без законных оснований», — описали инцидент сегодня в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что свою вину подсудимый признал.

Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке, уточнила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Балмаева.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области ранее сообщали, что полицейский превысил свои полномочия при общении с неоднократно судимым гражданином, которого доставили в отдел за мелкое хулиганство.

«По факту превышения <…> должностных полномочий службой собственной безопасности была проведена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказывали в пресс-службе полиции.

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

превышение полномочийполициясуд

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КОММЕНТАРИИ (1)

Горожак
20 июн 2019 в 18:04

Это всё хорошо конечно, только вот гончара на волю, полицейского в тюрьму.