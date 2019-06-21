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Город

Лишь бы смотрели: оставшихся без цифрового ТВ жителей Новосибирской области подключили к спутнику

После перехода на новое вещание без сигнала остались всего 500 семей

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Сейчас цифровое телевидение доступно 98,54% жителей области 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирской области 516 домохозяйств остались без цифрового телевидения, переход на которое в регионе произошёл 3 июня.

В ответ на запрос НГС в пресс-службе области правительства сообщили, что изначально вне зоны охвата цифровым сигналом находилось 17,2 тысячи домохозяйств в 193 населённых пунктах региона. Сейчас 97% из них уже подключили к цифровому телевидению — без сигнала нового стандарта остались только 516 домохозяйств. Но чтобы они не остались без телевидения совсем, их временно подключили к спутниковому телевидению.

«Поставка спутникового оборудования и его установка осуществляется представителями авторизованных центров операторов, в том числе в рамках централизованных выездов по коллективным заявкам жителей. Дополнительно проводятся повторные подомовые обходы для актуализации заявок на установку спутникового оборудования. Трансляция 20 общедоступных каналов в населённых пунктах, расположенных вне зоны охвата цифрового телевидения, осуществляется операторами спутникового телевидения бесплатно, для этого нужно подключиться к специальному тарифу», — добавили в пресс-службе.

Сейчас охват населения сигналом цифрового телевидения в Новосибирской области — 98,54%. В каждом районе Новосибирска и городском округе области есть волонтёры, которые помогают пожилым и одиноким людям в подключении и настройке цифрового оборудования. Всего в регионе работают 1000 волонтёров.

Ранее НГС подробно объяснял, как подключить цифровое телевидение, — c 3 июня.

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ТЕГИ

цифровое телевидениеправительство Новосибирской областивещание

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КОММЕНТАРИИ (29)

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ЖЕЛАЮ, ШТО БЫ ВСЕ
21 июн 2019 в 09:25

А зачем смотреть сегодня телевизор? Я его не смотрю давно и прекрасно себя чувствую...всем советую..

Павел
21 июн 2019 в 09:29

лучше его не смотреть, здравомыслить будете лучше, делами полезными займетесь

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Хозяин54
21 июн 2019 в 09:31

Для пенсионеров, домохозяек и прочих категорий граждан телевизор это смысл жизни. Даже при условии, что смотреть там нечего. Без зомбоящика никто не останется, не переживайте.