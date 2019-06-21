Лишь бы смотрели: оставшихся без цифрового ТВ жителей Новосибирской области подключили к спутнику

В ответ на запрос НГС в пресс-службе области правительства сообщили, что изначально вне зоны охвата цифровым сигналом находилось 17,2 тысячи домохозяйств в 193 населённых пунктах региона. Сейчас 97% из них уже подключили к цифровому телевидению — без сигнала нового стандарта остались только 516 домохозяйств. Но чтобы они не остались без телевидения совсем, их временно подключили к спутниковому телевидению.

В Новосибирской области 516 домохозяйств остались без цифрового телевидения, переход на которое в регионе произошёл 3 июня.

«Поставка спутникового оборудования и его установка осуществляется представителями авторизованных центров операторов, в том числе в рамках централизованных выездов по коллективным заявкам жителей. Дополнительно проводятся повторные подомовые обходы для актуализации заявок на установку спутникового оборудования. Трансляция 20 общедоступных каналов в населённых пунктах, расположенных вне зоны охвата цифрового телевидения, осуществляется операторами спутникового телевидения бесплатно, для этого нужно подключиться к специальному тарифу», — добавили в пресс-службе.



Сейчас охват населения сигналом цифрового телевидения в Новосибирской области — 98,54%. В каждом районе Новосибирска и городском округе области есть волонтёры, которые помогают пожилым и одиноким людям в подключении и настройке цифрового оборудования. Всего в регионе работают 1000 волонтёров.



Ранее НГС подробно объяснял, как подключить цифровое телевидение, — c 3 июня.

