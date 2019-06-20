На водителя маршрутки завели уголовное дело за нападение с ножом на пассажира

Водитель новосибирской маршрутки № 18, который ударил ножом в лицо пассажира, стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» — ему грозит до двух лет лишения свободы.
Об этом корреспонденту НГС сообщил Кирилл Ведерников, который пострадал от нападения водителя на площади Маркса в Ленинском районе.
«В данный момент я буду это дело переквалифицировать именно по 105-й статье — угроза убийства, а не просто нападение какое-то. Там два сантиметра от шеи. Эта рана у меня, если бы она была на два сантиметра ниже — этого было бы достаточно, чтобы я даже до скорой не доехал», — рассказал Кирилл Ведерников.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о возбуждении дела — дело завели 19 июня.
«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с предметом, используемым в качестве оружия. Нож в данном случае. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке в отдел полиции», — сказали в полиции.
По этой статье подозреваемому водителю грозит до 2 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл 13 июня, когда тренер по рукопашному бою Кирилл Ведерников возвращался домой вместе с девушкой и другом. По его словам, водитель маршрутки решил их высадить, не доезжая до конечной остановки. Пострадавший пассажир рассказал, что на площади Карла Маркса водитель несколько раз толкнул его, а потом достал нож и ранил. Пассажиру наложили 22 шва на лице, а полиция начала проверку. Позднее стало известно, что этого водителя маршрутки уволили.