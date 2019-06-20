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Криминал

На водителя маршрутки завели уголовное дело за нападение с ножом на пассажира

После конфликта на площади Маркса водитель потерял работу — теперь ему грозит до 2 лет колонии

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 Водитель сел в свою маршрутку и уехал, но позже его всё-таки отстранили от работы

Фото: Кирилл Шматков / НГС

Водитель новосибирской маршрутки № 18, который ударил ножом в лицо пассажира, стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» — ему грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом корреспонденту НГС сообщил Кирилл Ведерников, который пострадал от нападения водителя на площади Маркса в Ленинском районе. 

«В данный момент я буду это дело переквалифицировать именно по 105-й статье — угроза убийства, а не просто нападение какое-то. Там два сантиметра от шеи. Эта рана у меня, если бы она была на два сантиметра ниже — этого было бы достаточно, чтобы я даже до скорой не доехал», — рассказал Кирилл Ведерников.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о возбуждении дела — дело завели 19 июня. 

«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с предметом, используемым в качестве оружия. Нож в данном случае. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке в отдел полиции», — сказали в полиции.

По этой статье подозреваемому водителю грозит до 2 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 13 июня, когда тренер по рукопашному бою Кирилл Ведерников возвращался домой вместе с девушкой и другом. По его словам, водитель маршрутки решил их высадить, не доезжая до конечной остановки. Пострадавший пассажир рассказал, что на площади Карла Маркса водитель несколько раз толкнул его, а потом достал нож и ранил. Пассажиру наложили 22 шва на лице, а полиция начала проверку. Позднее стало известно, что этого водителя маршрутки уволили.

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ТЕГИ

нападениеуголовное делодрака в общественном транспорте

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КОММЕНТАРИИ (19)

Окрошечка со сметанкой
20 июн 2019 в 17:25

Заметил, что на всяких спортсменов -каратистов - самбистов - боксеров вечно кто-то нападает. Мне кажется они просто не могу вести мирный разговор и сглаживать конфликт словами.

Портос
20 июн 2019 в 17:21

Тренер походу врёт немного или водитель отважный?

Нина
20 июн 2019 в 17:34

Такое ощущение, что маршрутчики - это процентов на 80 бывшие зэки! И вид у них такой, и манеры разговаривать соответствующие!