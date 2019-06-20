На водителя маршрутки завели уголовное дело за нападение с ножом на пассажира

Водитель новосибирской маршрутки № 18 , который ударил ножом в лицо пассажира, стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» — ему грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом корреспонденту НГС сообщил Кирилл Ведерников, который пострадал от нападения водителя на площади Маркса в Ленинском районе.

«В данный момент я буду это дело переквалифицировать именно по 105-й статье — угроза убийства, а не просто нападение какое-то. Там два сантиметра от шеи. Эта рана у меня, если бы она была на два сантиметра ниже — этого было бы достаточно, чтобы я даже до скорой не доехал», — рассказал Кирилл Ведерников.