Опасную колею на Ипподромской починили наполовину

Новосибирские дорожники начали ремонтировать Ипподромскую магистраль — новым асфальтом уже залатали глубокую четверную колею на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога.
Ранее НГС сообщал, что опасная колея на магистрали разрослась до четырех глубоких борозд, из которых автомобиль может просто выбросить.
Редактор рубрики «Авто» Дмитрий Косенко обратил внимание, что ремонт выполнен только на отдельных участках. Ближе к улице Гоголя новый асфальт внезапно заканчивается — опасная колея там осталась на месте.
Проблемы с дорожным покрытием на крупнейшей скоростной магистрали города не ограничиваются этим участком между Фрунзе и Гоголя. Колею можно обнаружить на обратном направлении в районе ТЦ «Аура». Кроме того, остаются нетронутыми многочисленные мелкие выбоины и торчащие стальные колодцы.
По информации мэрии Новосибирска, ремонт Ипподромской будет продолжаться в течение июня-июля.
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