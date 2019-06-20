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Авто Дороги и транспорт

Опасную колею на Ипподромской починили наполовину

Ремонт на магистрали пока затронул не все опасные участки

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Новый асфальт на левой полосе Ипподромской магистрали внезапно заканчивается

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Новосибирские дорожники начали ремонтировать Ипподромскую магистраль — новым асфальтом уже залатали глубокую четверную колею на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. 

Ранее НГС сообщал, что опасная колея на магистрали разрослась до четырех глубоких борозд, из которых автомобиль может просто выбросить. 

Редактор рубрики «Авто» Дмитрий Косенко обратил внимание, что ремонт выполнен только на отдельных участках. Ближе к улице Гоголя новый асфальт внезапно заканчивается — опасная колея там осталась на месте. 

Проблемы с дорожным покрытием на крупнейшей скоростной магистрали города не ограничиваются этим участком между Фрунзе и Гоголя. Колею можно обнаружить на обратном направлении в районе ТЦ «Аура». Кроме того, остаются нетронутыми многочисленные мелкие выбоины и торчащие стальные колодцы.

По информации мэрии Новосибирска, ремонт Ипподромской будет продолжаться в течение июня-июля

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Ипподромскаяколеяремонт

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КОММЕНТАРИИ (15)

Фишер Минёр
20 июн 2019 в 17:33

Была глубокая четверная, стала двойная! И вот такой подход гор администрация использует во всём, за что бы не бралась. И это печально...

Рембо
20 июн 2019 в 17:31

Мэрская команда наверно камрики свои сначала отремонтировали, а что осталось, на дороги пустили. Вот только на заплатки и хватило.)

С той стороны
20 июн 2019 в 17:53

Предлагаю МЭРа выбрать тоже "на половину" ! что бы так сказать ему нагляднее было.