В Новосибирске появился большой фургон в форме сосиски, в котором готовят бургеры и хот-доги

Передвижная закусочная установлена на парковке перед рестораном Shalet в Заельцовском парке. Рядом с фургоном стоят несколько бочек с импровизированными столешницами и пластиковые стулья.

The Burger Factory BBQ представляет собой специально собранный для подобных целей автофургон. Через одно окно можно наблюдать за работой повара, в другом — сделать заказ.

В Новосибирске открылась передвижная точка фастфуда The Burger Factory BBQ. Это первый пример подобного заведения, созданный на базе большого профессионального фуд-трака, а не переделанного местными умельцами автомобиля.

В меню только два типа блюд: бургеры по 300 рублей и хот-доги по 150 рублей, каждое доступно в пяти разновидностях. Сложных и необычных сочетаний корреспондент НГС не нашёл, если не считать хот-дога с пармезаном — тёртым сыром он засыпан настолько, что булочку с сосиской из-под него едва видно.

The Burger Factory BBQ — проект новосибирских предпринимателей. «Готовый новый фуд-трак мы приобрели у московского производителя, который сразу его укомплектовал оборудованием под наши нужды. Начали работать в июне», — рассказал корреспонденту НГС создатель предприятия, представившийся Михаилом.

«Пока у нас только два блюда, но постепенно мы собираемся расширить меню за счёт корн-догов, кесадий и т. д.», — добавил создатель The Burger Factor.

Направление фуд-траков развивается в Новосибирске давно: первые опыты такого рода были сделаны ещё в 2012 году, когда в городе начали работать мобильные кофейни «Перекати кофе». Первый фуд-трак, переделанный из обычного торгового автофургона, появился на новосибирских улицах в 2016 году. Сейчас в городе работает больше десятка мобильных точек с едой разного формата. Однако, как правило, весь фастфуд на колёсах размещается в переделанных для приготовления еды автоприцепах или автомобилях. В некоторых случаях с машин просто продают разогретую еду, а кухни в них нет.