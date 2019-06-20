Автор «Мифосибирска» выпустил книгу о загадках городов Урала, Сибири и Дальнего Востока

В Новосибирск привезли новую книгу «Легендариум» автора популярного «Мифосибирска» Игоря Маранина.



«Это своего рода "Мифосибирск" в масштабах всей Сибири. Там собраны легенды городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Книга делится на несколько глав: исторические легенды и мифы, мистика и различные байки нашего времени. <…> В книгу вошла информация и по Новосибирску, но не та, [что была в "Мифосибирске"], а другая. Есть история, как похитили ковёр английской королевы. <…> В 70-х годах был большой процесс над расхитителями [железнодорожных грузов] на станции Инская в Первомайском районе. <…> Среди похищенных вещей был в том числе подарок японского императора к 25-летию [правления] Елизаветы II, доныне царствующей в Англии. <…> Есть пара историй про новосибирские приведения и другие истории», — рассказал корреспонденту НГС автор книги Игорь Маранин.

