Автор «Мифосибирска» выпустил книгу о загадках городов Урала, Сибири и Дальнего Востока

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6 мая 2019
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Историк Игорь Маранин выпустил несколько книг об исторических событиях Новосибирска, городских мифах и легендах
Фото: Зинаида Кузнецова
В Новосибирск привезли новую книгу «Легендариум» автора популярного «Мифосибирска» Игоря Маранина.
«Это своего рода "Мифосибирск" в масштабах всей Сибири. Там собраны легенды городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Книга делится на несколько глав: исторические легенды и мифы, мистика и различные байки нашего времени. <…> В книгу вошла информация и по Новосибирску, но не та, [что была в "Мифосибирске"], а другая. Есть история, как похитили ковёр английской королевы. <…> В 70-х годах был большой процесс над расхитителями [железнодорожных грузов] на станции Инская в Первомайском районе. <…> Среди похищенных вещей был в том числе подарок японского императора к 25-летию [правления] Елизаветы II, доныне царствующей в Англии. <…> Есть пара историй про новосибирские приведения и другие истории», — рассказал корреспонденту НГС автор книги Игорь Маранин.
Книга «Легендариум» выпущена тиражом в 1000 экземпляров в твёрдом переплёте, объёмом в 300 страниц. Продаётся в книжных магазинах Новосибирска, Томска и Кемерово.