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Город

Автор «Мифосибирска» выпустил книгу о загадках городов Урала, Сибири и Дальнего Востока

Книга уже появилась в книжных магазина Новосибирска, Томска и Кемерово

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Историк Игорь Маранин выпустил несколько книг об исторических событиях Новосибирска, городских мифах и легендах

Фото: Зинаида Кузнецова

В Новосибирск привезли новую книгу «Легендариум» автора популярного «Мифосибирска» Игоря Маранина.

«Это своего рода "Мифосибирск" в масштабах всей Сибири. Там собраны легенды городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Книга делится на несколько глав: исторические легенды и мифы, мистика и различные байки нашего времени. <…> В книгу вошла информация и по Новосибирску, но не та, [что была в "Мифосибирске"], а другая. Есть история, как похитили ковёр английской королевы. <…> В 70-х годах был большой процесс над расхитителями [железнодорожных грузов] на станции Инская в Первомайском районе. <…> Среди похищенных вещей был в том числе подарок японского императора к 25-летию [правления] Елизаветы II, доныне царствующей в Англии. <…> Есть пара историй про новосибирские приведения и другие истории», — рассказал корреспонденту НГС автор книги Игорь Маранин.

Обложка новой книги Игоря Маранина «Легендариум»

Фото: Игорь Маранин

Книга «Легендариум» выпущена тиражом в 1000 экземпляров в твёрдом переплёте, объёмом в 300 страниц. Продаётся в книжных магазинах Новосибирска, Томска и Кемерово.

В августе 2017 года Игорь Маранин выпустил книгу «Город красного солнца», в которой рассказал о жизни Новосибирска в период с 1921 по 1941 год.

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КОММЕНТАРИИ (3)

tommy58@ngs.ru
20 июн 2019 в 17:37

Хорошая книжка, увлекательная :) Собственно, у Маранина они все весьма интересные. И пишет здорово.
Рекомендую

Вовчик1955
20 июн 2019 в 17:21

Нам, новосибирцам, не нужны книги. Мы любим, инстаграм, контакт и одноклассники