Стали лучше работать: полиция объяснила пугающую статистику изнасилований в Новосибирске

«Анализ статистических данных о количестве преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ "Изнасилование", зарегистрированных на территории области в течение пяти месяцев 2019 года, свидетельствует, что

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос НГС.

и выявленных сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-следственных мероприятий», — сообщили в полиции и отметили, что раскрываемость этих преступлений составила 100%.

О всплеске изнасилований сообщил Новосибирскстат. По данным статистиков, за пять месяцев этого года количество изнасилований и попыток изнасилований увеличилось в три раза до 107 преступлений по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

Вместе с этим сотрудники полиции в течение 2019 года регулярно проверяют людей, которые состоят на учёте за преступления против половой неприкосновенности, а также тех, кто освободился из мест лишения свободы за подобные преступления, проводят беседы с несовершеннолетними и учителями и другие профилактические мероприятия, отчитались полицейские.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, общее количество зарегистрированных преступлений выросло на 10%. Особенно выросло количество краж из автомобилей, угонов и телефонных мошенничеств.