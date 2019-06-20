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Криминал

Стали лучше работать: полиция объяснила пугающую статистику изнасилований в Новосибирске

Они признали, что преступность в регионе выросла

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За пять месяцев 2019 года количество изнасилований и попыток изнасилований увеличилось втрое

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Региональное управление МВД объяснило зафиксированный всплеск изнасилований в Новосибирской области — по данным ведомства, это следствие раскрытия давних преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос НГС.

«Анализ статистических данных о количестве преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ "Изнасилование", зарегистрированных на территории области в течение пяти месяцев 2019 года, свидетельствует, что 

рост преступных деяний данной категории обусловлен регистрацией преступлений, в рамках расследования уголовных дел, совершенных в период 2015–2018 годов, 

и выявленных сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-следственных мероприятий», — сообщили в полиции и отметили, что раскрываемость этих преступлений составила 100%.

О всплеске изнасилований сообщил Новосибирскстат. По данным статистиков, за пять месяцев этого года количество изнасилований и попыток изнасилований увеличилось в три раза до 107 преступлений по сравнению с данными за тот же период прошлого года. 

Вместе с этим сотрудники полиции в течение 2019 года регулярно проверяют людей, которые состоят на учёте за преступления против половой неприкосновенности, а также тех, кто освободился из мест лишения свободы за подобные преступления, проводят беседы с несовершеннолетними и учителями и другие профилактические мероприятия, отчитались полицейские.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, общее количество зарегистрированных преступлений выросло на 10%. Особенно выросло количество краж из автомобилей, угонов и телефонных мошенничеств. 

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ТЕГИ

полицияизнасилование

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КОММЕНТАРИИ (9)

С той стороны
20 июн 2019 в 16:39

Это как так ?? вести статистику по преступлениям НЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ о преступлении, а по раскрытым делам ..... или как объяснить это заявление человека в погонах что рост количества изнасилований это следствие раскрытия предыдущих дел ??

XDH
20 июн 2019 в 16:45

Недовольные красавицы чаще стали заявлять на бойфрендов?

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Роман (СуперТуз)
20 июн 2019 в 16:43

Известная схема, после секса баба говорит:
- Ты меня изнасиловал!
- чёё?
- 100тыс или я заяву пишу.
Ну а откуда у мужика 100тыс? Это 3 месяца без еды на заводе работать.
Вот и пишет она заяву и его садят.