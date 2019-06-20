«Четыре года грязь топтали»: к многострадальному микрорайону построили первую пешеходную дорожку

К микрорайону-долгострою «Закаменский» в Октябрьском районе Новосибирска протянули пешеходную дорожку, по которой жильцы уже заселённых домов могут дойти до улицы Фрунзе.

Об открытии внутриквартального прохода корреспонденту НГС рассказала читательница. По её словам, благоустроенный проход с тротуаром, лестницей и навесом оборудовала компания «Ломоносов», которая строит дом по соседству. По новой пешеходной дорожке жильцы домов № 14 и 15 микрорайона «Закаменский» могут выйти на улицу Фрунзе между «Сибирским Моллом» и бывшим зданием «Тойота Центра».

«Открытие благоустроенного пешеходного прохода до улицы Фрунзе для жителей микрорайона "Закаменский" — без преувеличения долгожданное и значимое событие. Почти четыре года мы ходили к чиновникам в мэрию города с проблемой отсутствия цивилизованного короткого и безопасного пешеходного прохода до улицы Фрунзе. <…> [Сотрудники] ООО "Ломоносов" сделали для нас безвозмездно этот проход, начав освоение своей территории с благоустройства», — говорится в обращении жителей ЖК «Закаменский», которое читательница НГС прислала в редакцию.



Пешеходную дорожку накрыли навесом, поскольку рядом идёт стройка Фото: читательница НГС

Представительница «Закаменского» добавила, что раньше дорога до Фрунзе также занимала больше времени: жильцам приходилось добираться в обход.

«Нас же много здесь живёт: <...> почти 500 квартир в двух сданных домах плюс частный сектор вокруг. [Пешеходный проход] — это действительно колоссальное дело. <…> Или мы ходили по помойке, пустырю, через снегоотвал, или в обход, где [ЖК компании] "CтройМастер". А сейчас мы будем ходить как все нормальные люди, понимаете? Это просто обалденное счастье. <…> Мы топчем глину вот эту, грязь <…> четыре года. <…> Как наш дом сдали, с [20]15-го года мы обращались в мэрию, везде, чтобы нам помогли. Поэтому для нас это правда подарок судьбы, что рядом у нас такой застройщик оказался», — добавила жительница микрорайона.

Строительство пешеходной дорожки закончилось на этой неделе Фото: читательница НГС