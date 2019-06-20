«Четыре года грязь топтали»: к многострадальному микрорайону построили первую пешеходную дорожку

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6 мая 2019
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Проход для пешеходов сделала компания «Ломоносов», которая строит ЖК по соседству
Фото: читательница НГС
К микрорайону-долгострою «Закаменский» в Октябрьском районе Новосибирска протянули пешеходную дорожку, по которой жильцы уже заселённых домов могут дойти до улицы Фрунзе.
Об открытии внутриквартального прохода корреспонденту НГС рассказала читательница. По её словам, благоустроенный проход с тротуаром, лестницей и навесом оборудовала компания «Ломоносов», которая строит дом по соседству. По новой пешеходной дорожке жильцы домов № 14 и 15 микрорайона «Закаменский» могут выйти на улицу Фрунзе между «Сибирским Моллом» и бывшим зданием «Тойота Центра».
«Открытие благоустроенного пешеходного прохода до улицы Фрунзе для жителей микрорайона "Закаменский" — без преувеличения долгожданное и значимое событие. Почти четыре года мы ходили к чиновникам в мэрию города с проблемой отсутствия цивилизованного короткого и безопасного пешеходного прохода до улицы Фрунзе. <…> [Сотрудники] ООО "Ломоносов" сделали для нас безвозмездно этот проход, начав освоение своей территории с благоустройства», — говорится в обращении жителей ЖК «Закаменский», которое читательница НГС прислала в редакцию.
Представительница «Закаменского» добавила, что раньше дорога до Фрунзе также занимала больше времени: жильцам приходилось добираться в обход.
«Нас же много здесь живёт: <...> почти 500 квартир в двух сданных домах плюс частный сектор вокруг. [Пешеходный проход] — это действительно колоссальное дело. <…> Или мы ходили по помойке, пустырю, через снегоотвал, или в обход, где [ЖК компании] "CтройМастер". А сейчас мы будем ходить как все нормальные люди, понимаете? Это просто обалденное счастье. <…> Мы топчем глину вот эту, грязь <…> четыре года. <…> Как наш дом сдали, с [20]15-го года мы обращались в мэрию, везде, чтобы нам помогли. Поэтому для нас это правда подарок судьбы, что рядом у нас такой застройщик оказался», — добавила жительница микрорайона.
То, что пешеходный проход для жильцов недостроенного ЖК «Закаменский» оборудовал именно коллектив «Ломоносов», корреспонденту НГС подтвердил и представитель застройщика.
«Познакомились мы с жителями микрорайона "Закаменский" тогда, когда на территории смотрели возможность проезда в будущем к нашему дому. <…> Познакомились с инициативной группой, они рассказали о <…> проблемах комплекса, о том, что до сих пор у них там нет ни нормальной дороги подъездной, ни пешеходного <…> сообщения. Люди с колясками, маломобильные группы — все передвигаются там через дорогу общего пользования, которая идёт через "СтройМастер". Мы посмотрели техническую возможность для строительства этого пешеходного пути, <…> получили разрешение и построили его», — рассказал представитель ООО «Ломоносов» и группы компаний «Сибмонтажспецстрой» Дмитрий Атнишкин.
Также он подтвердил, что пешеходную дорожку к ЖК «Закаменский» застройщик протянул безвозмездно.
«Нам самим, конечно же, такой проект реализовать никогда бы не удалось. Напомним, что из пяти домов экс-застройщика ООО "Неоград-Инвест" два дома сданы в эксплуатацию, а три до сих пор являются долгостроями», — говорится в присланном в редакцию обращении жильцов микрорайона «Закаменский».