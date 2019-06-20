Минобороны РФ через суд выселило из квартиры сибирячку с 15-летней дочерью

Калининский районный суд Новосибирска вынес решение в пользу Министерства обороны РФ и выселил из квартиры бывшую сотрудницу штаба воинской части, расположенной в Гвардейском на территории посёлка Пашино. Анна К. теперь должна вернуть ведомственную квартиру и съехать из нее вместе со своей 15-летней дочерью.
Информация о том, что иск удовлетворён в пользу Минобороны России, опубликована на сайте суда Калининского района.
«Полно таких дел. Если посмотреть на сайте Калининского суда истца нашего (ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ. — Прим. ред.), то найдётся очень много дел. <…> И все аналогичные дела разрешаются не в пользу жильцов таких квартир. <…> Пока решение суда не вступило в силу, мы ещё обжаловать [его] будем», — рассказала корреспонденту НГС Анна К.
НГС подробно рассказал о противостоянии женщины с Министерством обороны РФ в апреле 2019 года.
История с жильём Анны К. началась в 1970-х годах, когда ее самой еще не было на свете. Тогда её родителям — отец был военнослужащим — дали 2-комнатную квартиру в военном городке. В 1975 году, после рождения Анны, семье дали 3-комнатную квартиру. В 1992 году родители Анны К. развелись и квартиру разменяли: отец-военный получил однокомнатную, а Анна с матерью и бабушкой стали жить в 2-комнатной. С 1992 по 1996 годы Анна сама была военнослужащей: работала в штабе воинской части посёлка. Ордер на новую квартиру, которая досталась матери Анны после раздела, по словам Анны К., был самым обычным. В то же время Минобороны утверждает, что квартира считается служебной и её необходимо освободить.