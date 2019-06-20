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Город
Проблема

Минобороны РФ через суд выселило из квартиры сибирячку с 15-летней дочерью

Бывшая военнослужащая проживала по этому адресу более 40 лет

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В Калининском суде завершился процесс по выселению из квартиры Анны К. с её 15-летней дочерью: квартиру надо вернуть Минобороны России 

Фото: Анна Золотова

Калининский районный суд Новосибирска вынес решение в пользу Министерства обороны РФ и выселил из квартиры бывшую сотрудницу штаба воинской части, расположенной в Гвардейском на территории посёлка Пашино. Анна К. теперь должна вернуть ведомственную квартиру и съехать из нее вместе со своей 15-летней дочерью.

Информация о том, что иск удовлетворён в пользу Минобороны России, опубликована на сайте суда Калининского района.

«Полно таких дел. Если посмотреть на сайте Калининского суда истца нашего (ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ. — Прим. ред.), то найдётся очень много дел. <…> И все аналогичные дела разрешаются не в пользу жильцов таких квартир. <…> Пока решение суда не вступило в силу, мы ещё обжаловать [его] будем», — рассказала корреспонденту НГС Анна К.

НГС подробно рассказал о противостоянии женщины с Министерством обороны РФ в апреле 2019 года. 

История с жильём Анны К. началась в 1970-х годах, когда ее самой еще не было на свете. Тогда её родителям — отец был военнослужащим — дали 2-комнатную квартиру в военном городке. В 1975 году, после рождения Анны, семье дали 3-комнатную квартиру. В 1992 году родители Анны К. развелись и квартиру разменяли: отец-военный получил однокомнатную, а Анна с матерью и бабушкой стали жить в 2-комнатной. С 1992 по 1996 годы Анна сама была военнослужащей: работала в штабе воинской части посёлка. Ордер на новую квартиру, которая досталась матери Анны после раздела, по словам Анны К., был самым обычным. В то же время Минобороны утверждает, что квартира считается служебной и её необходимо освободить.

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ТЕГИ

военный городокпринудительное выселениеМинобороны РФ

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Edward мэр kallen sibir
20 июн 2019 в 16:14

Позор нашему государству позор!!!!!!!!!!!!!! Мин обороны самим не стыдно??? Позорники ...

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Shmulevitch
20 июн 2019 в 16:21

всё правильно минобороны сделало. отслужила, освободи

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
20 июн 2019 в 16:18

Ну правильно.
Военный городок закрытый.
Квартиры в нем служебные, т.е. для тех военнослужащих, которые служат.
Утратил связь с армией? Освободи квартиру для тех, кто пришел служить на твое место.
Сам же иди в военкомат и вставай в очередь за жильем (и не факт, что это будет Новосибирск, это может быть любой город России).