Минобороны РФ через суд выселило из квартиры сибирячку с 15-летней дочерью

Калининский районный суд Новосибирска вынес решение в пользу Министерства обороны РФ и выселил из квартиры бывшую сотрудницу штаба воинской части, расположенной в Гвардейском на территории посёлка Пашино. Анна К. теперь должна вернуть ведомственную квартиру и съехать из нее вместе со своей 15-летней дочерью.



Информация о том, что иск удовлетворён в пользу Минобороны России, опубликована на сайте суда Калининского района.



«Полно таких дел. Если посмотреть на сайте Калининского суда истца нашего (ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ. — Прим. ред.), то найдётся очень много дел. <…> И все аналогичные дела разрешаются не в пользу жильцов таких квартир. <…> Пока решение суда не вступило в силу, мы ещё обжаловать [его] будем», — рассказала корреспонденту НГС Анна К.

