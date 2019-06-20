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Мой дом

«Мучаюсь и не могу подохнуть»: фронтовичка из Бердска пожаловалась Путину на сгнивший дом

В администрации Бердска рассказали, что ждут финансирования на её переселение

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Мария Левина попросила у президента помочь ей получить новое жильё

Фото: Канал «Наталья Коробицына» / youtube.com

Жительница Бердска, ветеран Великой Отечественной войны Мария Левина записала обращение к президенту России Владимиру Путину. Она попросила у президента помочь ей получить новое жильё.

Видео обращения сибирячки появилось на Youtube-канале Натальи Коробицыной.

«Это Левина Мария говорит. Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалася победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Текёт кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания не обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте. Мне 97-й год. Я люблю Родину, я за Родину всю жизнь отдавала. До Победы была на фронте, а теперь на меня ноль внимания», — говорит на видео участница Великой Отечественной войны. 

Никакой мне помощи, только обижают. Придут, посмеются надо мной и уйдут, как над дурой.

Мария Левина, ветеран ВОВ из Бердска

«Попрошу вас, обратите внимание. Мне обидно. Муж, инвалид войны, погиб за Родину. А я мучаюсь и не могу подохнуть», — говорит на записи Мария Левина.

Как объяснила корреспонденту НГС начальник жилищного отдела администрации Бердска Наталья Крестьянова, три недели назад Левина обратилась к бердским властям со своей проблемой. 

«29 мая она обратилась к нам с заявлением о том, что нуждается в улучшении жилищных условий. Заявление было принято, документы собраны и направлены в министерство экономического развития, министерство строительства для выделения ей субсидии на приобретение ей квартиры. Вопрос уже решён, ждём только финансирования», — заверила Наталья Крестьянова.

Корреспондент НГС направил запрос в областное правительство с просьбой прокомментировать предоставление нового жилья ветерану Марии Левиной.

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт сегодня, 20 июня, в 16:00 по новосибирскому времени. Её покажут в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций. Президент ответит на вопросы, которые ему оставили на сайте прямой линии, официальных площадках в соцсетях, а также тем, у кого получится дозвониться в эфир. 

К президенту уже обратились родители учеников Сибирского Кадетского Корпуса, которые хотят нового статуса для учебного заведения. А также новосибирский фермер, который пожаловался на нехватку земли, и депутат новосибирского городского совета Олег Шестаков — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой в Заельцовском районе.

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КОММЕНТАРИИ (21)

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хлеб с квасом
20 июн 2019 в 15:20

"А я мучаюсь и не могу подохнуть» - стандартный сценарий жизни среднестатистического жителя РФ

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ЧёрноМырдин
20 июн 2019 в 15:24

У властей явно недоработка. По моему все в стране делается для того чтобы быстрее дохли как мухи, а они живучие оказывается.

Мнение
20 июн 2019 в 15:24

Скоро СМСками и на это собирать будем. Позор.