«Мучаюсь и не могу подохнуть»: фронтовичка из Бердска пожаловалась Путину на сгнивший дом

«Это Левина Мария говорит. Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалася победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Текёт кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания не обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте. Мне 97-й год. Я люблю Родину, я за Родину всю жизнь отдавала. До Победы была на фронте, а теперь на меня ноль внимания», — говорит на видео участница Великой Отечественной войны.

Жительница Бердска, ветеран Великой Отечественной войны Мария Левина записала обращение к президенту России Владимиру Путину. Она попросила у президента помочь ей получить новое жильё.

Никакой мне помощи, только обижают. Придут, посмеются надо мной и уйдут, как над дурой.

«Попрошу вас, обратите внимание. Мне обидно. Муж, инвалид войны, погиб за Родину. А я мучаюсь и не могу подохнуть», — говорит на записи Мария Левина.

Как объяснила корреспонденту НГС начальник жилищного отдела администрации Бердска Наталья Крестьянова, три недели назад Левина обратилась к бердским властям со своей проблемой.

«29 мая она обратилась к нам с заявлением о том, что нуждается в улучшении жилищных условий. Заявление было принято, документы собраны и направлены в министерство экономического развития, министерство строительства для выделения ей субсидии на приобретение ей квартиры. Вопрос уже решён, ждём только финансирования», — заверила Наталья Крестьянова.

Корреспондент НГС направил запрос в областное правительство с просьбой прокомментировать предоставление нового жилья ветерану Марии Левиной.

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт сегодня, 20 июня, в 16:00 по новосибирскому времени. Её покажут в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций. Президент ответит на вопросы, которые ему оставили на сайте прямой линии, официальных площадках в соцсетях, а также тем, у кого получится дозвониться в эфир.

