На хоккей сходить и город посмотреть: к МЧМ-2023 в Новосибирске появятся новые маршруты

В мэрии Новосибирска разработали «гостевые маршруты», которые нужно подготовить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года — это будет шесть маршрутов, которые проходят через разные районы города.

Проект постановления мэра опубликован на официальном сайте муниципалитета. В документе сказано, что шесть маршрутов нужны для организации и проведения МЧМ-2023.

Карта «гостевых маршрутов» к молодёжному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Каждый маршрут отмечен разным цветом

Маршрут № 1 : от Станционной через проезд Энергетиков, по Димитровскому мосту, далее через площадь Кондратюка по Нарымской до Плановой, конечный пункт — Дачное шоссе.



Маршрут № 2 : от Станционной через площадь Труда до площади Станиславского. Затем по Титова до площади Карла Маркса, через площадь имени Лыщинского на Октябрьский мост, далее по Восходу, Октябрьской магистрали до Красного проспекта в сторону площади Калинина. С площади Калинина от Дуси Ковальчук до улицы Богдана Хмельницкого.

Маршрут № 3 : от Станционной через площадь Труда по Широкой, Ватутина до площади Карла Маркса. Далее — по Бугринскому мосту до улицы Большевистской. Затем выезд на Бердское шоссе до Университетского проспекта в Академгородке.

Маршрут № 4 : с площади Гарина-Михайловского по Вокзальной магистрали через Орджоникидзе до площади Ленина. Затем на Красный проспект до площади инженера Будагова до Октябрьского моста. Через площадь имени профессора Лыщинского выезд на Октябрьский мост до площади Карла Маркса. Маршрут № 5 : от площади Гарина-Михайловского через улицу Ленина. От Вокзальной магистрали до улицы Челюскинцев. Дальше от площади Лунинцев до улицы Гоголя. Затем на Кошурникова к проспекту Дзержинского до улицы Ползунова.