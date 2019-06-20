Обвиняемого в убийстве собаки в «Матрёшкином дворе» посадили в СИЗО

«Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Корсукову в виде заключения под стражу. В обоснование ходатайства указали то, что Корсуков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, оно относится к категории преступлений средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщила Виктория Эртель.

По её данным, Сергей Корсуков ранее судим, и это, согласно ходатайству следствия, говорит о том, что «он может продолжить заниматься преступной деятельностью». Кроме того, следователи посчитали, что обвиняемый может скрыться и угрожать свидетелям, так как у него есть их контактные данные.



«По результатам рассмотрения ходатайства <…> суд вынес постановление об избрании меры пресечения Корсукову в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — сообщила Виктория Эртель.



Она уточнила, что поначалу при допросе в качестве подозреваемого Сергей Корсуков не отрицал, что убил собаку, но потом отказался от этих показаний и теперь вину не признаёт.



Мёртвую собаку в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. Два дня назад полицейские задержали подозреваемого по уголовному делу – мужчину 1973 года рождения.