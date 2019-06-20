Закрытые цветами дорожные знаки возле мэрии перевесили после публикации НГС

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6 мая 2019
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Так сейчас выглядят фонарные столбы возле мэрии — вазоны с цветами больше не закрывают дорожные знаки
Фото: Сергей Воронов
На Красном проспекте в Новосибирске перевесили дорожные знаки, которые были полностью закрыты вазонами с цветами.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей Воронов.
«После публикации статьи на НГС о том, что цветы, установленные около здания мэрии, закрывают дорожные знаки, дорожные службы перевесили знаки так, чтобы они были видны водителям», — написал он в редакционный WhatsApp.
Читатель добавил, что точно не знает, когда именно перевесили дорожные знаки — сам он не каждый день ездит по площади Ленина, и изменения увидел только сегодня.
«При этом закрыли дорожные знаки флагами на улице Кирова у "Бахетле" и на перекрёстке за "Глобусом". Похоже, так и не могут определиться, что же важнее: красота или безопасность?» — добавил Сергей Воронов.