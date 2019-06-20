Закрытые цветами дорожные знаки возле мэрии перевесили после публикации НГС

Так сейчас выглядят фонарные столбы возле мэрии — вазоны с цветами больше не закрывают дорожные знаки

На Красном проспекте в Новосибирске перевесили дорожные знаки, которые были полностью закрыты вазонами с цветами.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей Воронов.

«После публикации статьи на НГС о том, что цветы, установленные около здания мэрии, закрывают дорожные знаки, дорожные службы перевесили знаки так, чтобы они были видны водителям», — написал он в редакционный WhatsApp.



Так опоры освещения выглядели полторы недели назад — некоторые дорожные знаки было непросто увидеть за цветами Фото: Сергей Воронов

Читатель добавил, что точно не знает, когда именно перевесили дорожные знаки — сам он не каждый день ездит по площади Ленина, и изменения увидел только сегодня.



«При этом закрыли дорожные знаки флагами на улице Кирова у "Бахетле" и на перекрёстке за "Глобусом". Похоже, так и не могут определиться, что же важнее: красота или безопасность?» — добавил Сергей Воронов.



Дорожные знаки возле театра «Глобус» спрятались за флагами Фото: Сергей Воронов