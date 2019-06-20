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Дороги и транспорт

Закрытые цветами дорожные знаки возле мэрии перевесили после публикации НГС

Теперь ничто не мешает водителям их разглядеть

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Так сейчас выглядят фонарные столбы возле мэрии — вазоны с цветами больше не закрывают дорожные знаки

Фото: Сергей Воронов

На Красном проспекте в Новосибирске перевесили дорожные знаки, которые были полностью закрыты вазонами с цветами.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей Воронов.

«После публикации статьи на НГС о том, что цветы, установленные около здания мэрии, закрывают дорожные знаки, дорожные службы перевесили знаки так, чтобы они были видны водителям», — написал он в редакционный WhatsApp.

Так опоры освещения выглядели полторы недели назад — некоторые дорожные знаки было непросто увидеть за цветами

Фото: Сергей Воронов

Читатель добавил, что точно не знает, когда именно перевесили дорожные знаки — сам он не каждый день ездит по площади Ленина, и изменения увидел только сегодня.

«При этом закрыли дорожные знаки флагами на улице Кирова у "Бахетле" и на перекрёстке за "Глобусом". Похоже, так и не могут определиться, что же важнее: красота или безопасность?» — добавил Сергей Воронов.

Дорожные знаки возле театра «Глобус» спрятались за флагами

Фото: Сергей Воронов

Также проблематично разглядеть и знаки возле «Бахетле» на Кирова

Фото: Сергей Воронов

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КОММЕНТАРИИ (9)

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Bream
20 июн 2019 в 14:14

тот случай, когда на столбы пытаются навесить то, чего на них быть не должно

Айспирин
20 июн 2019 в 14:15

Одни дебильно вешают знаки, други тупо выполняют указ повесить флаги или цветы. Никто не думает в управе (

Zatamon
20 июн 2019 в 14:12

не прошло и полгода