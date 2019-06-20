Готовился до поздней ночи: Владимир Путин отвечает на вопросы россиян

Житель Калининградской области спрашивает, когда поднимут зарплату. Он — пожарный, командир отделения с зарплатой 16 тысяч рублей.
— Приходится работать на двух-трех работах, от этого рушатся семьи. Вы видите, что творится в стране. Когда наведут порядок?
Путин отвечает:
— Нужно проверить, что реально происходит с зарплатами. Я не понимаю, откуда взялись такие цифры. В каждом конкретном случае нужно разбираться. В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди в погонах, которые получают больше, чем гражданский персонал. Решение принято, будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС. И на следующий год предусмотрены средства. Зарплата у звонившего должна вырасти до 23 тысяч рублей.