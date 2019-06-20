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Политика
Онлайн-трансляция

Готовился до поздней ночи: Владимир Путин отвечает на вопросы россиян

Мы ведем онлайн-трансляцию прямой линии президента

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Сегодня, 20 июня, Владимир Путин в 17-й раз ответит на вопросы жителей страны, а мы проследим за этим выступлением в режиме онлайн. На прямую линию главе государства поступило более 1,5 миллиона вопросов, большая часть из них связана со здравоохранением, уровнем зарплат, пособий и пенсий, ЖКХ и ремонтом дорог. 

Посмотрим, на какие из них ответит Путин.

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— Мы активно развиваем структуру амбулаторно-поликлинической помощи, видим оживление системы с 2014 года. На селе инфраструктура обеспечена на 22%, в этом году будет построено не менее 350 ФАПов. В то же время у нас есть регионы — их 17 из 85 — которые сократили мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. Если говорить о детских поликлиниках, число педиатров увеличилось на 2000 человек, — отчитывается Скворцова.

Министра перебивают из студии, спрашивают, что с лекарствами в регионах.

— Последние шесть месяцев мы мониторили ситуацию, выявили 30 регионов, где серьезные недоработки в логистике. Как правило, это регионы, где нет цифровой системы организации — на складах не знают, где и сколько лекарств осталось. Это Саратовская область.

Слово передается главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.

Путин комментирует блок о здравоохранении:

— Основные вопросы, которые мы должны решать: первое — это доступность первичного звена здравоохранения. В некоторых регионах мы наблюдаем снижение количества амбулаторных отделений. В ближайшее время будут построены 390 ФАПов и отремонтированы свыше тысячи пунктов. Планируется запустить работу 1200 мобильных медицинских бригад. Второе: кадровая проблема. Одна из ключевых задач — повышение заработной платы медицинскому персоналу. По стране зарплаты растут, у врачей она выросла на 5%. Третий важный вопрос — лекарственное обеспечение. Его тоже надо решать. Мы видим, что во многих регионах не вовремя проводятся аукционы по закупке. Или склады завалены лекарствами, а до потребителей не доходят — это не отлаженная система информирования. 

Псковский областной онкологический диспансер — следующий в очереди на общение с президентом. Люди жалуются, что сложно записаться на прием к онкологу: некоторым приходится занимать очередь в регистратуру с пяти утра.

Журналисты общаются с пациентами, которые сидят в очередях. Те подтверждают: специалистов не хватает, попасть на прием сложно

На подходе вопрос из Челябинской области, будет включение из фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Маук Каслинского района.

В апреле временно исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру показали новый фельдшерско-акушерский пункт в Варненском районе. Чиновник тогда заявил, что это один из ста ФАПов, которые должны появиться в регионе до конца 2020 года. Но оказалось, что, по данным Минздрава, их на тот момент построили всего пять.

Следующий блок вопросов — о здравоохранении. Журналисты ведут прямые включения из Смоленской, Псковской и Челябинской областей.

Регистратор детской поликлиники в Смоленске рассказывает, что очередей нет и записаться к врачу, в принципе, можно

Путин говорит о минимальном уровне оплаты труда — он увеличен до прожиточного минимума. Это коснулось 44 млн человек. 

— В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. Ну и по пенсиям — наверняка будут такие вопросы, я скажу сейчас — в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года 3%. Мы повысили с этого года на 2% государственные пенсии. С 1 октября будут повышены военные пенсии. В общем и целом мы двигаемся в этом направлении. Мы видим эту проблему и будем ее решать. Генеральный способ решения проблемы — повышение производительности труда, улучшение экономики, а все остальное — сопровождающие факторы. 

Философский вопрос: когда станет легче?

— Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками — это даже не санкции, а ситуация на рынке с нашими экспортными товарами: нефть, нефтепродукты. Поэтому произошел такой малоприятный элемент в экономике: доходы граждан сокращались, самый тяжелый момент был в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается. 

Житель Калининградской области спрашивает, когда поднимут зарплату. Он — пожарный, командир отделения с зарплатой 16 тысяч рублей.

— Приходится работать на двух-трех работах, от этого рушатся семьи. Вы видите, что творится в стране. Когда наведут порядок?

Путин отвечает:

— Нужно проверить, что реально происходит с зарплатами. Я не понимаю, откуда взялись такие цифры. В каждом конкретном случае нужно разбираться. В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди в погонах, которые получают больше, чем гражданский персонал. Решение принято, будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС. И на следующий год предусмотрены средства. Зарплата у звонившего должна вырасти до 23 тысяч рублей.

— Сейчас мы видим, что производство начало расти, инфляция, по последним данным, ниже 5% опустилась. В целом, пока во всяком случае, то, на что мы рассчитывали — это действует, — заключает Путин.

Ведущие говорят, что, судя по вопросам, россияне не очень понимают, что такое нацпроекты. Путин объясняет:

— Конечная цель всех этих мероприятий — поднять экономику и поднять уровень жизни в нашем государстве. Мы разделили все эти направления, не по степени важности, а по принципу: что должно быть сделано раньше. Нужно выяснить, где источники тех мероприятий, которые должно финансировать государство.

У новосибирцев тоже накопилось много вопросов к Путину. Так, вопрос новосибирского фермера, который несколько лет не может получить землю для своего хозяйства, попал в список популярных на сайте прямой линии. Свои видеообращения также опубликовали родители учеников Сибирского Кадетского Корпуса — они попросили президента изменить статус учебного заведения, чтобы получать больше денег из федерального бюджета и сделать более жёсткий отбор при поступлении на законодательном уровне. А депутат новосибирского Горсовета попросил повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой в Заельцовском районе.

Накануне НГС спросил у простых новосибирцев на улицах, какой вопрос они бы задали Путину, если бы смогли дозвониться ему. 

Владимир Путин в студии. Погнали! 

В студии Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу.

— Меня попросили задать вопрос президенту, и я даже растерялся. Потому что последние годы вопросы задают только мне.

Студия, где ждут президента. Он должен появиться через пару минут.

Звонки и сообщения россиян будут обрабатывать по ходу трансляции

Обычно в прямом эфире Владимир Путин успевает ответить на 70–80 вопросов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне рассказал, как глава государства во вторник готовился к прямой линии:

— Работал по статистике, над справочными материалами, которые были собраны по линии ведомств, по линии экспертных подразделений администрации президента, — цитирует Пескова «Российская газета». — Затем Путин провел совещание по прямой линии, которое продлилось около шести часов, а сегодня сидел с вопросами и обращениями «до поздней ночи».

Как и в прошлом году, на связь с президентом из своих кабинетов будут выходить федеральные и региональные чиновники. Как думаете, кого увидим в этот раз?

С минуты на минуту президент должен прибыть в студию в Гостином Дворе, его уже дожидаются десятки телеканалов, а также гости — около ста человек. Задать вопросы президенту можно было по телефонам кол-центра, SMS, через мобильные приложения и сайт «Москва — Путину», а также во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

От россиян поступило более 1,5 миллиона обращений.

Все способы задать вопросы президенту

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Разговор президента со страной транслируют федеральные каналы — «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В своей сетке вещания «Первый» и «Россия» заложили по три часа, но, напомним, что с 2013 года прямая линия длилась не меньше четырех часов. Самая продолжительная — на 4 часа 47 минут — прошла в 2013 году.

Фото: Давыдов Илья / E1.ru

Видео трансляции можно посмотреть здесь:

Видео: Россия 24 / YouTube

Фото: kremlin.ru
Инфографика: Илья Давыдов, Полина Авдошина / Сеть городских порталов

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

Владимир Путинпрямая линиявопросы Путину

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КОММЕНТАРИИ (151)

20 лет беспросветности
20 июн 2019 в 15:44

Ну что я могу сказать. У нас только один вопрос к этому "товарищу"

ненейка
20 июн 2019 в 15:45

На ужин ничего не готовлю, жду бесплатной лапши.

лёлик я
20 июн 2019 в 15:44

Цирк 2019.