Готовился до поздней ночи: Владимир Путин отвечает на вопросы россиян

— Мы активно развиваем структуру амбулаторно-поликлинической помощи, видим оживление системы с 2014 года. На селе инфраструктура обеспечена на 22%, в этом году будет построено не менее 350 ФАПов. В то же время у нас есть регионы — их 17 из 85 — которые сократили мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. Если говорить о детских поликлиниках, число педиатров увеличилось на 2000 человек, — отчитывается Скворцова.

Министра перебивают из студии, спрашивают, что с лекарствами в регионах.

— Последние шесть месяцев мы мониторили ситуацию, выявили 30 регионов, где серьезные недоработки в логистике. Как правило, это регионы, где нет цифровой системы организации — на складах не знают, где и сколько лекарств осталось. Это Саратовская область.