Заранее подготовил лодку: следователи узнали план похищения Елены Рухляды бывшим мужем

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6 мая 2019
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Бывший муж Елены Рухляды заранее приготовил лодку, в которую пересел вместе с пропавшей женщиной
Фото: Сергей Райт
В Следственном комитете России по Новосибирской области рассказали подробности похищения спортсменки Елены Рухляды — её бывший муж, подозреваемый Ярослав Фокин, заранее приготовил лодку для преступления.
Информация об этом появилась на сайте СК России по Новосибирской области.
«По данным следствия, 18 июня 2019 года в утреннее время 34-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, пришел к ней в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска, и, угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину», — говорится в сообщении ведомства.
После этого, уверены следователи, Ярослав Фокин увёз Елену Рухляду в лес на берегу Оби, где бросил автомобиль и пересел с похищенной спортсменкой в заранее приготовленную лодку.
В лодке они поплыли вниз по течению реки.
«В ходе проведенных совместных следственно-оперативных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого и потерпевшей было установлено на территории поселка Бибиха Новосибирской области, и благодаря слаженным действиям мужчина задержан, а потерпевшая освобождена», — сообщается на сайте СК.
Пока мера пресечения Ярославу Фокину ещё не выбрана. Следствие попросило суд взять его под стражу. Расследование продолжается.
НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал обо всех деталях поиска пропавшей, а также рассказывал воспоминания знакомых Елены о её бывшем муже.
Вчера днём подруга бегуньи Вера Колечкина сообщила, что спортсменку похитил бывший муж Ярослав Фокин. Позже полиция опубликовала официальную ориентировку о розыске пропавшей и Ярослава Фокина.
После этого знакомая пропавшей Ольга Новосёлова рассказала корреспонденту НГС, что Елена часто жаловалась на парня, который «не давал ей жизни». По её словам, однажды Ярослав Фокин пришёл на забег, вооружённый пистолетом.
НГС хватит уже эту лапшу на уши нам вешать, выйдите на улицу, найдите что то интересное в городе и напишите об этом, выполните свои журналистские обязательства, блесните пером, а не топором. Надоело читать чернуху и проплатку
Может это они так зашифровались от ее нынешнего, чтоб вместе "время провести" на свежем воздухе? ))) Стукнули бедному мужику в челюсть, а сами....
Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой, -
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой
))))))