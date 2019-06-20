Заранее подготовил лодку: следователи узнали план похищения Елены Рухляды бывшим мужем

«По данным следствия, 18 июня 2019 года в утреннее время 34-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, пришел к ней в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска, и, угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину», — говорится в сообщении ведомства.

Информация об этом появилась на сайте СК России по Новосибирской области.

В Следственном комитете России по Новосибирской области рассказали подробности похищения спортсменки Елены Рухляды — её бывший муж, подозреваемый Ярослав Фокин, заранее приготовил лодку для преступления.

После этого, уверены следователи, Ярослав Фокин увёз Елену Рухляду в лес на берегу Оби, где бросил автомобиль и пересел с похищенной спортсменкой в заранее приготовленную лодку.

В лодке они поплыли вниз по течению реки.

«В ходе проведенных совместных следственно-оперативных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого и потерпевшей было установлено на территории поселка Бибиха Новосибирской области, и благодаря слаженным действиям мужчина задержан, а потерпевшая освобождена», — сообщается на сайте СК.

Пока мера пресечения Ярославу Фокину ещё не выбрана. Следствие попросило суд взять его под стражу. Расследование продолжается.