20 июня четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.98
eur 71.64
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.98
eur 71.64
Мой дом

В Новосибирске снизились тарифы на вывоз мусора

C 1 июля за новую услугу можно будет платить почти на 4 рубля меньше

Поделиться

3 514
42 Обсудить

Все новости

Все новости

Тариф за вывоз мусора снизится на 4,1%

Фото: Густаво Зырянов / НГС

С 1 июля в Новосибирской области снизится стоимость вывоза мусора — тариф станет меньше на 3,8 рубля с человека.

«Это стало возможным благодаря тому, что в феврале Правительство страны приняло постановление о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду снизились. Это в свою очередь позволило скорректировать тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациям, обслуживающим полигоны», — сообщили корреспонденту НГС в региональном операторе по вывозу мусора «Экология-Новосибирск».

С начала следующего месяца стоимость вывоза 1 кубического метра мусора с учётом НДС составит 446,82 рубля.

Платеж за услугу по обращению с ТКО с 1 июля составит 88,62 рублей с человека в месяц вместо ранее установленного 92,42 рубля.

«Экология-Новосибирск»

«С 1 июля 2019 года тариф регионального оператора по обращению с ТКО снизится на 4,1%», — сообщили в региональном операторе.

Прежний тариф на вывоз мусора был утверждён в декабре 2018 года — он начал действовать с 1 января 2019 года.

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

вывоз мусоратарифыновые цены и тарифы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (42)

Фото пользователя
dr.Zloy
20 июн 2019 в 12:16

Корреспонденты НГС! Почему бы не сделать репортаж о работе мусорного оператора. Что он делает, как работает после повышения тарифов. Сортированный мусор перерабатывается как-то иначе, или всё на одну и ту же свалку одной машиной свозится?
Тема интересная и злободневная. Я бы с интересом почитал и покоментировал.

Фото пользователя
dr.Zloy
20 июн 2019 в 12:14

Круто! На сэкономленные 4 рубля, ежемесячно сможем покупать по одной красной икринке. Это ура, ясчитаю!

Фото пользователя
ЧёрноМырдин
20 июн 2019 в 12:16

Ну теперь заживу! Сегодня еще по телеку гляну что там наш вождь обещать будет и ужин варить не буду. Макарон будет достаточно на сегодня.