В Новосибирске снизились тарифы на вывоз мусора

С 1 июля в Новосибирской области снизится стоимость вывоза мусора — тариф станет меньше на 3,8 рубля с человека.
«Это стало возможным благодаря тому, что в феврале Правительство страны приняло постановление о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду снизились. Это в свою очередь позволило скорректировать тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациям, обслуживающим полигоны», — сообщили корреспонденту НГС в региональном операторе по вывозу мусора «Экология-Новосибирск».
С начала следующего месяца стоимость вывоза 1 кубического метра мусора с учётом НДС составит 446,82 рубля.
Платеж за услугу по обращению с ТКО с 1 июля составит 88,62 рублей с человека в месяц вместо ранее установленного 92,42 рубля.
«Экология-Новосибирск»
«С 1 июля 2019 года тариф регионального оператора по обращению с ТКО снизится на 4,1%», — сообщили в региональном операторе.
Прежний тариф на вывоз мусора был утверждён в декабре 2018 года — он начал действовать с 1 января 2019 года.