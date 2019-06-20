Новосибирец снял с высоты красивое видео с новым колесом обозрения на набережной

Автор ролика пояснил корреспонденту НГС, что снял это видео сегодня по пути на работу. Съёмку новосибирец вёл с квадрокоптера.

Ранее начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что это колесо планируется запустить ко Дню города, который традиционно отмечается в конце июня.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что кабинок на колесе обозрения пока нет.

«Старое колесо будет демонтировано, как только заработает новое колесо», — поясняла Анна Терешкова.

Также прежде она рассказывала, что это будет самое большое колесо обозрения за Уралом. А директор ООО «Круг» (инвестор проекта) Роман Казак сообщал, что точка обзора у нового колеса будет на 50 метров выше, так как прежнее колесо стоит в низине и опущено на 14 метров относительно улицы Большевистской.

«Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более, чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента. Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет», — объяснял Роман Казак.



Какие именно площадки там будут, инвестор уточнять не стал, чтобы осталась интрига. Лишь уточнил, что там не будет ни торгового центра, ни ресторана. Это, по его словам, будет первый подобный аттракцион в Европе, имитирующий стоящее на здании колесо, четвёртое по высоте в России.

