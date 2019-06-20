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Город

Новосибирец снял с высоты красивое видео с новым колесом обозрения на набережной

Запустить колесо планируют уже ко Дню города

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Кабинок для зрителей на колесе обозрения пока нет

Фото: Станислав Ражев / youtube.com

Новосибирский блогер Станислав Ражев опубликовал видеоролик с 70-метровым колесом обозрения, которое сейчас строят на Михайловской набережной.

Автор ролика пояснил корреспонденту НГС, что снял это видео сегодня по пути на работу. Съёмку новосибирец вёл с квадрокоптера.

Станислав Ражев / youtube.com

На опубликованных кадрах можно увидеть, что кабинок на колесе обозрения пока нет. 

Ранее начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что это колесо планируется запустить ко Дню города, который традиционно отмечается в конце июня. 

«Старое колесо будет демонтировано, как только заработает новое колесо», — поясняла Анна Терешкова.

Также прежде она рассказывала, что это будет самое большое колесо обозрения за Уралом. А директор ООО «Круг» (инвестор проекта) Роман Казак сообщал, что точка обзора у нового колеса будет на 50 метров выше, так как прежнее колесо стоит в низине и опущено на 14 метров относительно улицы Большевистской. 

«Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более, чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента. Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет», — объяснял Роман Казак. 

Какие именно площадки там будут, инвестор уточнять не стал, чтобы осталась интрига. Лишь уточнил, что там не будет ни торгового центра, ни ресторана. Это, по его словам, будет первый подобный аттракцион в Европе, имитирующий стоящее на здании колесо, четвёртое по высоте в России.

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ТЕГИ

колесо обозренияМихайловская набережная

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КОММЕНТАРИИ (15)

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dr.Zloy
20 июн 2019 в 13:21

На левом берегу и на Восходе многоэтажки стоят на высоте выше этого колеса. Зачем его в низине было ставить? Что с него можно увидеть, реку?

Не логичнее было бы поставить на Горской или в Центральном парке, например?.

локоток
20 июн 2019 в 13:20

и на кой леший оно городу?! Локоть явно не туда деньги бюджетные разбазаривает!
Я конечно понимаю его порыв, хотел сделать красивую набережную, но что то получилось, как всегда "Тяп ляп"

#локотьвотставку

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Matrix_Agent
20 июн 2019 в 13:19

НГС поставил рекорд - в шести заголовках подряд употребляется слово "Новосибирск" или "новосибирец". Сказочная редакция сегодня в ударе.