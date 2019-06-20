В Новосибирске ищут арендатора для квартиры за 200 тысяч в месяц

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6 мая 2019
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Пару месяцев назад самой дорогой квартирой в Новосибирске была 4-комнатная возле Нарымского сквера, но владельцы снизили аренду
Фото: N1.RU
Аналитики N1.RU проанализировали предложение по аренде квартир в Новосибирске и выяснили, что одновременно в доме может пустовать до 20 квартир в аренду, а число арендного жилья в классе премиум выросло в два раза.
Как отметили в N1.RU, за последнее время в два раза выросло число квартир с дорогой арендой — дороже 45 тысяч рублей в месяц.
За 195 тысяч рублей в месяц сдают квартиру площадью 130 кв. м в жилом доме «Клевер», причём ещё два месяца назад её пытались сдать за 250 тысяч, но снизили цену. Квартира недавно отремонтирована и полностью меблирована, владельцы даже готовы подготовить детскую по запросам арендатора, указано в объявлении.
«Как правило, такое жильё находится в новых жилых комплексах в центральной части города. Прирост элитных предложений на арендном рынке, по всей вероятности, обеспечивает отток новосибирцев в Москву и за границу», — предположила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Больше всего свободных квартир — в новостройке на Горском жилмассиве на улице Стартовой, 1. Здесь одновременно сдают 19 квартир, а цена варьируется от 16 тысяч в месяц за однокомнатную квартиру до 30 тысяч за «трёшку».
Чуть меньше — 15 вариантов — нашлось в доме на улице Виктора Уса, 13, здесь средняя стоимость аренды даже ниже рыночной и составляет порядка 12,5 тысячи рублей в месяц. А на третьем месте оказался дом на улице Кирова, 27/3 с самой дорогой арендой из всех домов, попавших в рейтинг: одновременно здесь пустует 13 квартир в аренду, а средняя цена составила 28 тысяч рублей. По 11 свободных квартир нашлось также в домах на Лескова, 27 и 2-й Обской, 154.
По данным N1.RU, в среднем аренда однокомнатной квартиры в Новосибирске сегодня обходится в 15 тысяч рублей в месяц, «двушки» — 21 тысячу, а «трёшки» — в 30 тысяч.