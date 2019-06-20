В Новосибирске ищут арендатора для квартиры за 200 тысяч в месяц

Аналитики N1.RU проанализировали предложение по аренде квартир в Новосибирске и выяснили, что одновременно в доме может пустовать до 20 квартир в аренду, а число арендного жилья в классе премиум выросло в два раза.



Как отметили в N1.RU, за последнее время в два раза выросло число квартир с дорогой арендой — дороже 45 тысяч рублей в месяц.



Самый дорогой вариант — квартира площадью 160 кв. м в Верхней зоне Академгородка, на проспекте Академика Коптюга, 9. За неё просят 200 тысяч рублей в месяц. В том же комплексе домов продают одну из самых дорогих квартир Новосибирска.

