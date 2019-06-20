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Город
Выборы мэра Новосибирска – 2019

Выборы мэра Новосибирска обойдутся в 100 миллионов рублей

Избирком напомнит горожанам о выборах всеми возможными средствами

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Накануне горсовет назначил выборы на 8 сентября, но ни один кандидат в избирком ещё не заявился, сообщила Татьяна Краткая

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский избирком начал объявлять закупки на организацию и проведение выборов мэра в сентябре 2019 года.

Всего на подготовку выборов мэра выделено из бюджета 96,6 миллиона рублей, сообщила корреспонденту НГС председатель городской избирательной комиссии Татьяна Краткая.

Сейчас на портале госзакупок больше десятка лотов, касающихся сентябрьских выборов мэра.

Среди самых крупных закупок — организация видеотрансляции голосования и подсчёта голосов, на которую потратят больше 12 миллионов рублей. Такие системы планируют поставить на 562 избирательных участках.

Среди прочего, 1 миллион 700 тысяч стоит закупка на изготовление информационно-печатной продукции. Ещё 2 миллиона выделены на размещение информации о выборах на наружной рекламе, 1,57 миллиона — на размещение информации на светодиодных экранах. Кроме того, информацию о грядущих выборах будут транслироваться по ТВ — этому несколько закупок предполагают распространение информации через телеканалы.

Дату выборов мэра депутаты горсовета утвердили накануне — они состоятся 8 сентября. Пока кандидаты не начали выдвижение.

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выборы мэравыборы мэра Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (70)

ВЛКСМ
20 июн 2019 в 13:02

Коммунисты должны победить!!!

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Директор Завода (Ржака)
20 июн 2019 в 13:01

Народец опять дома на диване отсидится под камеди клаб и дом2, а потом будут свое экспертное мнение кидать на вентилятор.

С левого берега
20 июн 2019 в 13:06

На прошлых выборах мэра следил за голосованием на альтернативной площадке подсчета голосов организованной КПРФ. потому как хотел чтобы победил коммунист, вместо Знаткова. В этом году уже все равно так Анатолий локоть не оправдал основных надежд а именно:
Точечная застройка в городе прогрессирует, никто ее не может остановить. За последние годы появились новое явления для нашего города, здания оборотни и незаконные строения(Нашли же лет 10 назад простроенные в парке им Кирова, два! кафе).
Пыли весной меньше не стало.
На площади Маркса творится безумие и никому дела до нее нет.