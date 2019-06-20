Выборы мэра Новосибирска обойдутся в 100 миллионов рублей

Среди самых крупных закупок — организация видеотрансляции голосования и подсчёта голосов, на которую потратят больше 12 миллионов рублей. Такие системы планируют поставить на 562 избирательных участках.

Сейчас на портале госзакупок больше десятка лотов, касающихся сентябрьских выборов мэра.

Всего на подготовку выборов мэра выделено из бюджета 96,6 миллиона рублей, сообщила корреспонденту НГС председатель городской избирательной комиссии Татьяна Краткая.

Новосибирский избирком начал объявлять закупки на организацию и проведение выборов мэра в сентябре 2019 года.

Среди прочего, 1 миллион 700 тысяч стоит закупка на изготовление информационно-печатной продукции. Ещё 2 миллиона выделены на размещение информации о выборах на наружной рекламе, 1,57 миллиона — на размещение информации на светодиодных экранах. Кроме того, информацию о грядущих выборах будут транслироваться по ТВ — этому несколько закупок предполагают распространение информации через телеканалы.

Дату выборов мэра депутаты горсовета утвердили накануне — они состоятся 8 сентября. Пока кандидаты не начали выдвижение.