20 июня четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.98
eur 71.64
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.98
eur 71.64
Город

РПЦ предложила поставить 6-метрового Николая Чудотворца между цирком и собором

Памятник уже готов — осталось только согласовать установку

Поделиться

4 777
170 Обсудить

Все новости

Все новости

Вблизи Вознесенского кафедрального собора Новосибирска может появиться памятник Николаю Чудотворцу

Фото: novo-sibirsk.ru

В Нарымском сквере рядом с Вознесенским кафедральным собором Новосибирска и цирком может появиться памятник Николаю Чудотворцу — его предложила установить Русская православная церковь.

Эскизы с местом установки памятника опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.

Высота памятника вместе с постаментом составит 6 метров, при этом высота самого Николая Чудотворца — 3,5 метра. 

В мэрии мнение и замечания горожан по проекту ждут в электронном виде по адресу imiheev@admnsk.ru с 25 июня по 15 июля.

В пресс-службе Новосибирской епархии корреспонденту НГС пообещали предоставить комментарий позднее.

Поддерживаете ли вы установку скульптуры Николая Чудотворца на входе в Нарымский сквер со стороны улицы Челюскинцев?

    Ранее 6-метрового Николая Чудотворца предложили поставить рядом с часовней на Красном проспекте. Тогда автор памятника рассказывал, что за его создание заплатил московский меценат Валерий Лукьяненко, заместитель президента банка ВТБ.

    В октябре прошлого года скульптура святого появилась и в Ленинском районе Новосибирска — памятник князю Владимиру Крестителю. Его открытие приурочили к 1030-летию крещения Руси.

    По теме

    ТЕКСТ

    Дмитрий Здорников

    ТЕГИ

    памятникРПЦ

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Вира Строй
    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (170)

    Макс
    20 июн 2019 в 11:11

    Хватит кошмарить город своими идеями. На территории церкви хоть заставьтесь.

    6543
    20 июн 2019 в 11:02

    Нет, такой цирк нам не нужен.

    Megaupload
    20 июн 2019 в 11:01

    Я православный активист. Отличная идея! Красота-то какая! Пусть ставят. Единственный нюанс - во время установки надо оцепить место национальной гвардией с автоматами. Чтобы атеисты-неадекваты под ногами не путались.