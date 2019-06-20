РПЦ предложила поставить 6-метрового Николая Чудотворца между цирком и собором

В Нарымском сквере рядом с Вознесенским кафедральным собором Новосибирска и цирком может появиться памятник Николаю Чудотворцу — его предложила установить Русская православная церковь.
Эскизы с местом установки памятника опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.
Высота памятника вместе с постаментом составит 6 метров, при этом высота самого Николая Чудотворца — 3,5 метра.
В мэрии мнение и замечания горожан по проекту ждут в электронном виде по адресу imiheev@admnsk.ru с 25 июня по 15 июля.
В пресс-службе Новосибирской епархии корреспонденту НГС пообещали предоставить комментарий позднее.
Поддерживаете ли вы установку скульптуры Николая Чудотворца на входе в Нарымский сквер со стороны улицы Челюскинцев?
Ранее 6-метрового Николая Чудотворца предложили поставить рядом с часовней на Красном проспекте. Тогда автор памятника рассказывал, что за его создание заплатил московский меценат Валерий Лукьяненко, заместитель президента банка ВТБ.
В октябре прошлого года скульптура святого появилась и в Ленинском районе Новосибирска — памятник князю Владимиру Крестителю. Его открытие приурочили к 1030-летию крещения Руси.