РПЦ предложила поставить 6-метрового Николая Чудотворца между цирком и собором

В Нарымском сквере рядом с Вознесенским кафедральным собором Новосибирска и цирком может появиться памятник Николаю Чудотворцу — его предложила установить Русская православная церковь.



Эскизы с местом установки памятника опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.



Высота памятника вместе с постаментом составит 6 метров, при этом высота самого Николая Чудотворца — 3,5 метра.

