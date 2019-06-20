В НГТУ с оркестром и розовой пантерой началась приёмная кампания

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6 мая 2019
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На открытии приёмной кампании выступил студенческий джазовый оркестр
Фото: Юрий Лобанов
Сегодня утром 20 июня в Новосибирском государственном техническом университете началась приёмная кампания — в честь этого возле 2-го корпуса вуза выступил джазовый оркестр.
«Это джаз-оркестр НГТУ, он состоит из студентов под руководством известного, очень профессионального дирижёра. Его зовут Юрий Меняйло», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Он отметил, что концерт оркестра прерывался выступлением ректора Анатолия Батаева.
Среди композиций, которые оркестр исполнил сегодня, — саундтрек к фильму «Киллер Джо»