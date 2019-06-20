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Образование

В НГТУ с оркестром и розовой пантерой началась приёмная кампания

Абитуриенты смогут подавать документы до 26 июля

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На открытии приёмной кампании выступил студенческий джазовый оркестр

Фото: Юрий Лобанов

Сегодня утром 20 июня в Новосибирском государственном техническом университете началась приёмная кампания — в честь этого возле 2-го корпуса вуза выступил джазовый оркестр.

«Это джаз-оркестр НГТУ, он состоит из студентов под руководством известного, очень профессионального дирижёра. Его зовут Юрий Меняйло», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. 

Он отметил, что концерт оркестра прерывался выступлением ректора Анатолия Батаева.

Среди композиций, которые оркестр исполнил сегодня, — саундтрек к фильму «Киллер Джо»

Руководит оркестром Юрий Меняйло

Фото: Юрий Лобанов

Сегодня приёмные кампании начались и в других вузах города. На этой неделе НГС рассказывал, какие новые программы открыли для новосибирских абитуриентов и куда бежать с аттестатом и сертификатом ЕГЭ.

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КОММЕНТАРИИ (2)

С левого берега
20 июн 2019 в 10:46

Он зачитывал речитатив?)

Роман
20 июн 2019 в 10:43

Меняйло! Киллер Джо! Кто все эти Люди???