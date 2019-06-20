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Дороги и транспорт

Видео: водитель в рясе объехал пробку по остановке и выехал на встречку

Очевидец рассказал, что перед тем, как выехать на тротуар, водитель также ехал по встречной полосе

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Священник проехал по тротуару рядом с автобусной остановкой

Фото: очевидец

В Октябрьском районе Новосибирска водитель в рясе несколько раз нарушил правила дорожного движения — он проехался про тротуару и по встречной полосе.

Водитель ехал на автомобиле «Субару Форестер», его заметили на пересечении Выборной и Кирова.

«По встречной полосе летел "Форестер", объезжая небольшой затор, при появление встречного потока резко ушёл влево на тротуар и продолжил движение по нему через автобусную остановку! Но какое было мое удивление, когда за рулем данного автомобиля я увидел человека в церковных одеяниях», — сообщил корреспонденту НГС очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Ролик накануне вечером появился также в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"». 

Очевидец в разговоре с НГС уточнил, что снял видео во вторник, 18 июня. В ролик попал момент, когда «Субару» едет по тротуару рядом с остановкой, а затем выезжает на встречную полосу.

В пресс-службе Новосибирской епархии корреспонденту НГС сообщили, что в ситуации сейчас разбираются.

Видео очевидца

В епархии сейчас выясняют обстоятельства

Фото: очевидец

В апреле 2016 года мужчиной в рясе, бывший священник игумен Феодосий, стал участником драки в центре города.

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КОММЕНТАРИИ (40)

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ЛО///Ь
20 июн 2019 в 09:15

Ну что граждане либералы, фас!

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сертификат
20 июн 2019 в 09:22

Спешил на работу, а то все давно заработали на Лексусы, ему тоже срочно нужно торопиться собирать подаяния, выполнять kpi.

аае
20 июн 2019 в 09:24

Сей грех называется гордыня - себя любимого поднимать выше всех остальных на дороге.