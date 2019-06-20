Видео: водитель в рясе объехал пробку по остановке и выехал на встречку

В Октябрьском районе Новосибирска водитель в рясе несколько раз нарушил правила дорожного движения — он проехался про тротуару и по встречной полосе.

Водитель ехал на автомобиле «Субару Форестер», его заметили на пересечении Выборной и Кирова.

«По встречной полосе летел "Форестер", объезжая небольшой затор, при появление встречного потока резко ушёл влево на тротуар и продолжил движение по нему через автобусную остановку! Но какое было мое удивление, когда за рулем данного автомобиля я увидел человека в церковных одеяниях», — сообщил корреспонденту НГС очевидец, пожелавший остаться анонимным.