Видео: водитель в рясе объехал пробку по остановке и выехал на встречку

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Священник проехал по тротуару рядом с автобусной остановкой
Фото: очевидец
В Октябрьском районе Новосибирска водитель в рясе несколько раз нарушил правила дорожного движения — он проехался про тротуару и по встречной полосе.
Водитель ехал на автомобиле «Субару Форестер», его заметили на пересечении Выборной и Кирова.
«По встречной полосе летел "Форестер", объезжая небольшой затор, при появление встречного потока резко ушёл влево на тротуар и продолжил движение по нему через автобусную остановку! Но какое было мое удивление, когда за рулем данного автомобиля я увидел человека в церковных одеяниях», — сообщил корреспонденту НГС очевидец, пожелавший остаться анонимным.
Ролик накануне вечером появился также в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"».
Очевидец в разговоре с НГС уточнил, что снял видео во вторник, 18 июня. В ролик попал момент, когда «Субару» едет по тротуару рядом с остановкой, а затем выезжает на встречную полосу.
В пресс-службе Новосибирской епархии корреспонденту НГС сообщили, что в ситуации сейчас разбираются.