Путин назначил новых судей в Новосибирске

«Назначить <…> в Новосибирской области судьей Дзержинского районного суда г. Новосибирска Аверченко Дмитрия Александровича; судьей Калининского районного суда г. Новосибирска Жданова Сергея Кирилловича; судьей Ленинского районного суда г. Новосибирска Бурову Елену Владимировну», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 19 июня.

19 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, пятеро из них будут работать в Новосибирске и в Новосибирской области.

Дмитрий Аверченко в 2004 году окончил СГУПС по специальности «юриспруденция», работал прокурором отдела управления общего надзора прокуратуры Новосибирской области. Сергей Жданов был мировым судьей Заельцовского суда, а Елена Бурова ранее работала в Волгоградской области.

Кроме того, Путин назначил председателем Арбитражного суда Новосибирской области Ирину Попову и председателем Коченевского районного суда Ольгу Черкасову.

Попова в 1996 году окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция», с 2014 года — председатель судебного состава Арбитражного суда Новосибирской области. Ольга Черкасова работала в Дзержинском районном суде.

20 июня в 16:00 по новосибирскому времени в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций пройдет ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы, которые ему оставили на сайте прямой линии, официальных площадках в соцсетях, а также тем, у кого получится дозвониться в эфир.

Жители Новосибирска не остались в стороне и отправили свои вопросы президенту. На прямую линию с президентом обратился новосибирский фермер, который пожаловался на нехватку земли. А прохожие на улицах города поделились своими вопросами для прямой линии с президентом.