В Новосибирске продают велосипед BMW за 11 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу горный велосипед BMW, за него просят 11 миллионов рублей.



Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» 10 июня. Как удалось выяснить из переписки с продавцом, такая цена не является ошибкой. По его словам, подобных моделей в мире только две. При этом на вопрос о том, какими особенностями обладает этот велосипед, продавец не ответил.



По наблюдениям корреспондента НГС, средняя цена в похожих объявлениях на «Авито» 10–12 тысяч рублей.

Тот же продавец выставил на продажу кроссовки за 400 тысяч рублей.