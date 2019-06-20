В Новосибирске продают велосипед BMW за 11 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу горный велосипед BMW, за него просят 11 миллионов рублей.
Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» 10 июня. Как удалось выяснить из переписки с продавцом, такая цена не является ошибкой. По его словам, подобных моделей в мире только две. При этом на вопрос о том, какими особенностями обладает этот велосипед, продавец не ответил.
По наблюдениям корреспондента НГС, средняя цена в похожих объявлениях на «Авито» 10–12 тысяч рублей.
Тот же продавец выставил на продажу кроссовки за 400 тысяч рублей.
В апреле жительница Новосибирска выставила на продажу жуков-знахарей, которых разводила сама. Предприниматель предлагала есть насекомых, чтобы вылечить онкологию.
Врачи предостерегают от экспериментов c жуками, но признают, что люди часто готовы идти на необдуманные поступки и заниматься самолечением даже такими нетрадиционными способами.
«С жуками история давняя. Только обычно сухих медведок едят. Про таких жуков не слышал, чтобы ели. Это чаще всего от безысходности», — рассказал тогда главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.