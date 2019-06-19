Новосибирцам предложили дешёвые авиабилеты во Владивосток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цену билетов на рейсы Новосибирск — Владивосток и Владивосток — Новосибирск. Теперь перелет между этими городами будет стоить от 4 тысяч рублей в одну сторону.
Как указано на сайте компании, акция продлится до 23 июня. Она распространяется на вылеты с 15 сентября по 15 декабря. Дешёвые билеты можно будет купить также по маршрутам Москва — Калининград (от 500 рублей), Москва — Чита (от 3000 рублей), Москва — Благовещенск (от 3500 рублей), а также Екатеринбург — Чита (от 2500 рублей).
Однако субсидированные билеты доступны не всем новосибирцам, их смогут купить только путешественники младше 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, а также люди с инвалидностью.
Недавно аналитики «Туту.ру» по запросу НГС проанализировали все оформленные авиабилеты по раннему бронированию с датой путешествия с 1 июня по 31 августа включительно и выяснили, что в целом средний чек на авиабилет в один конец из Новосибирска вырос на 12,4%: с 11,4 тысячи рублей до 12,8 тысячи. Средняя цена перелёта по России выросла на 13%, а за рубеж — на 8%.