Новосибирцам предложили дешёвые авиабилеты во Владивосток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цену билетов на рейсы Новосибирск — Владивосток и Владивосток — Новосибирск. Теперь перелет между этими городами будет стоить от 4 тысяч рублей в одну сторону.



Как указано на сайте компании, акция продлится до 23 июня. Она распространяется на вылеты с 15 сентября по 15 декабря. Дешёвые билеты можно будет купить также по маршрутам Москва — Калининград (от 500 рублей), Москва — Чита (от 3000 рублей), Москва — Благовещенск (от 3500 рублей), а также Екатеринбург — Чита (от 2500 рублей).