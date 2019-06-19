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Криминал
Похищение Елены Рухляды

Пропавшую бегунью Елену Рухляду нашли живой в лесу под Новосибирском

Её бывшего мужа подозревают в похищении спортсменки

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Спортсменку Елену Рухляду нашли живой в лесу под Новосибирском

Фото: Сергей Райт

Похищенную вчера утром спортсменку Елену Рухляду нашли живой в лесу под Новосибирском. 

Об этом корреспонденту НГС сообщила знакомая бегуньи Ольга Новоселова. «В чате ребята написали, что она жива. Выложили фотографию», — рассказала она.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС также подтвердили эту информацию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий <...> местонахождение разыскиваемых Елены Рухляды и находившегося с ней мужчины было установлено. 

В настоящее время сотрудники полиции и СУ СК России по Новосибирской области выясняют обстоятельства и характер безвестного исчезновения женщины, а также причастность к её исчезновению данного гражданина. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничто не угрожает», — заверили в ведомстве.

НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал обо всех деталях поиска пропавшей, а также рассказывал воспоминания знакомых Елены о её бывшем муже.

Сегодня днём подруга бегуньи Вера Колечкина сообщила, что спортсменку похитил бывший муж Ярослав Фокин. Позже полиция опубликовала официальную ориентировку о розыске пропавшей и Ярослава Фокина.

Через несколько часов в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение». Отметив, что это ещё не означает, что Елена Рухляда мертва. 

После этого знакомая пропавшей Ольга Новосёлова рассказала корреспонденту НГС, что Елена часто жаловалась на парня, который «не давал ей жизни». По её словам, однажды Ярослав Фокин пришёл на забег, вооружённый пистолетом.

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ТЕГИ

похищениеполициянайдена живой

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КОММЕНТАРИИ (36)

Влад
19 июн 2019 в 21:05

Короче опять очередная бредятина, как в анекдоте про неуловимого Джо, который оказывается на ... никому не нужен был.

Реалист
19 июн 2019 в 21:13

Есть старый фильм про революцию,когда старуха на корабле в Кронштадте пожаловалась на моряка,что он у нее кошелек украл. Морячки решили скопом,что за такое надо наказать и утопили морячка.Потом собрали бабули деньги, отдали ей,а она из под юбки достает "украденный" кошелек и говорит запамятовала сыночки, нашелся. Ну морячки тоже ей камешек на шею и за борт. Вот и наша история с пропажей напоминает те события,что толком не разобрались ,поверили слухам,а каково на самом деле разберется СК.А пока сплетни и бред разных комментаторов ,а правды ноль.

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учите географию
19 июн 2019 в 21:11

Ну ясно. Загуляла с бывшим... водочка, пивко, палатка... романтика! Иначе что ещё делать в лесу?