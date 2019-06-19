Пропавшую бегунью Елену Рухляду нашли живой в лесу под Новосибирском

В настоящее время сотрудники полиции и СУ СК России по Новосибирской области выясняют обстоятельства и характер безвестного исчезновения женщины, а также причастность к её исчезновению данного гражданина. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничто не угрожает», — заверили в ведомстве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий <...> местонахождение разыскиваемых Елены Рухляды и находившегося с ней мужчины было установлено.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС также подтвердили эту информацию.

Об этом корреспонденту НГС сообщила знакомая бегуньи Ольга Новоселова. «В чате ребята написали, что она жива. Выложили фотографию», — рассказала она.

НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал обо всех деталях поиска пропавшей, а также рассказывал воспоминания знакомых Елены о её бывшем муже.

Сегодня днём подруга бегуньи Вера Колечкина сообщила, что спортсменку похитил бывший муж Ярослав Фокин. Позже полиция опубликовала официальную ориентировку о розыске пропавшей и Ярослава Фокина.

Через несколько часов в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение». Отметив, что это ещё не означает, что Елена Рухляда мертва.

После этого знакомая пропавшей Ольга Новосёлова рассказала корреспонденту НГС, что Елена часто жаловалась на парня, который «не давал ей жизни». По её словам, однажды Ярослав Фокин пришёл на забег, вооружённый пистолетом.