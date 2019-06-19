Самосвал провалился в асфальт на дороге в Калининском районе

Сегодня вечером, 19 июня, на улице Писемского в Калининском районе в асфальт провалился самосвал Howo.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, прислав фотографии.

«Я не знаю, как давно это произошло. Одна машина провалилась, остальные пытаются вытащить. Гружённый глиной был. Вообще эта дорога предназначена для фур и большегрузов. Мне кажется, даже загруженность не могла повлиять на то, что асфальт провалился под машиной», — уверена она.