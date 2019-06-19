Самосвал провалился в асфальт на дороге в Калининском районе

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6 мая 2019
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Автомобиль провалился в асфальт прямо у обочины дороги
Фото: читателя НГС
Сегодня вечером, 19 июня, на улице Писемского в Калининском районе в асфальт провалился самосвал Howo.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, прислав фотографии.
«Я не знаю, как давно это произошло. Одна машина провалилась, остальные пытаются вытащить. Гружённый глиной был. Вообще эта дорога предназначена для фур и большегрузов. Мне кажется, даже загруженность не могла повлиять на то, что асфальт провалился под машиной», — уверена она.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, как скоро асфальт на данном участке восстановят.
Сегодня утром новосибирские спасатели опубликовали видео с последствиями аварии на проспекте Дзержинского — накануне вечером там разбились три автомобиля.