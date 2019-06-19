19 июня среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 64.34
eur 72.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 64.34
eur 72.23
Происшествия

Самосвал провалился в асфальт на дороге в Калининском районе

Вытащить его пытаются другие грузовые машины

Поделиться

931
17 Обсудить

Все новости

Все новости

Автомобиль провалился в асфальт прямо у обочины дороги

Фото: читателя НГС

Сегодня вечером, 19 июня, на улице Писемского в Калининском районе в асфальт провалился самосвал Howo.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, прислав фотографии. 

«Я не знаю, как давно это произошло. Одна машина провалилась, остальные пытаются вытащить. Гружённый глиной был. Вообще эта дорога предназначена для фур и большегрузов. Мне кажется, даже загруженность не могла повлиять на то, что асфальт провалился под машиной», — уверена она.

Читательница уверяет, что даже перегруз самосвала не мог привести к разрушению асфальта

Фото: читателя НГС

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, как скоро асфальт на данном участке восстановят.

Сегодня утром новосибирские спасатели опубликовали видео с последствиями аварии на проспекте Дзержинского — накануне вечером там разбились три автомобиля.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

аварияасфальт провалилсяСамосвал

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (17)

Злюка
19 июн 2019 в 18:49

Жалко, что туда не провалилась машина городского чинуши!!!

Алекс 54
19 июн 2019 в 18:56

Наверное мэрия сэкономила, чтобы светофор где то поставить

Мнение
19 июн 2019 в 18:46

Ну, название такое - самосвал. Сам и свалился.