«Сердца не чувствую»: врачи спасли рабочего с рудников, вживив ему протез с частичкой сердца теленка

Анатолий Онищенко специально приехал из Читы на операцию в Новосибирск — лечение ему досталось по государственной квоте

Вчера, 19 июня, кардиохирурги новосибирской клиники Мешалкина выписали 67-летнего Анатолия Онищенко, который много лет работал на рудниках, но в последнее время буквально падал из-за слабости. Пациент рассказал НГС свою историю.

Анатолий Онищенко приехал в Новосибирск 5 июня, его отправили врачи из Читы, которые сами не смогли вылечить пациента. Как объяснил НГС сам Онищенко, проблемы с сердцем начались около 7 лет назад, до этого он чувствовал себя здоровым — 18 лет проработал в шахте (обслуживал установки для откачки воды), потом вышел на пенсию и устроился электромонтёром.



«До 60 лет я чувствовал себя абсолютно здоровым, ничем не болел. Хотя ангиной переболел — возможно, это дало свою роль отрицательную, [дало] осложнения на сердце. [Когда работал электромонтёром] — бегать приходилось, я уставал. В определённый момент чувствую — сердечко вразнобой стало, то замрёт, то побежит, так несколько раз. Пришлось идти сдаваться терапевту. Боли не было, но чувствовалось, что сердце вразнобой работает, и, естественно, состояние резко ухудшается. На диванчик сразу, и целый день лежу», — описал своё состояние Анатолий Онищенко.

Выяснилось, что у него врождённая патология — двухстворчатый аортальный клапан (в норме у клапана три створки), со временем она стала выражаться стенокардией, головокружениями вплоть до потери сознания, нарушениями ритма, а также признаками сердечной недостаточности. Пациенту предстояло хирургическое вмешательство с биопротезированием, которое наладит работу аортального клапана.

Кардиохирурги НМИЦ имени Мешалкина решили имплантировать пациенту новое устройство, разработанное новосибирскими врачами совместно с кемеровским предприятием «НеоКор» несколько лет назад. Конструкция нового биопротеза состоит из гибкого нитинолового каркаса, а створчатый аппарат клапана и обшивка каркаса сформированы из телячьего перикарда (оболочки сердца).



Операцию выполнил ведущий кардиохирург клиники Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев — ранее он показал НГС, как выполняет хирургические вмешательства на открытом сердце Фото: Алексей Танюшин (предоставлено клиникой Мешалкина)

«Представляет он из себя достаточно уникальный результат — внедрения в практику трудов учёных, практических врачей и производителей. В чём его уникальность? В том, что он совместил в себе свойства основных двух типов протезов клапанов сердца — каркасных и бескаркасных биологических. То есть, с одной стороны, он достаточно прост в имплантации, что приближает его к каркасным протезам, с другой стороны, он максимально физиологичен», — рассказал заведующий отделением хирургии клапанных пороков сердца клиники Мешалкина Дмитрий Астапов.

Операция прошла 6 июня. Пациент отметил, что провёл в реанимации трое суток — восстановление после операции было непростым. После того как его перевели в обычную палату, Анатолий Онищенко понемногу стал ходить и есть самостоятельно. Сейчас, по словам сибиряка, он «сердца не чувствует» — в отличие от того, что было до лечения, когда он ощущал нарушения ритма и чувствовал огромную слабость.

Сегодня за Онищенко приехала супруга из Читы — в свой город они уедут на поезде, так как поездка на самолёте может быть рискованной для пациента, только что пережившего операцию на сердце. Житель Читы добавил, что врачи рекомендовали ему три месяца не работать и не поднимать тяжести, а также посоветовали пока что воздержаться от управления автомобилем. Ещё около 5 месяцев ему нужно будет принимать специальные препараты, разжижающие кровь, и некоторое время наблюдаться у кардиологов в поликлинике по месту жительства.

