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Авто

Старший брат Land Cruiser Prado: внедорожник Lexus GX обновился впервые за 6 лет

Lexus GX получил современный внешний вид и системы безопасности

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Lexus GX является техническим аналогом Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Lexus

Японский Lexus представил обновленный внедорожник GX — этот автомобиль не подвергался никакому рестайлингу с 2013 года и оставался последним со старым имиджем. Теперь передняя часть автомобиля сделана как и положено всем Lexus — радиаторная решетка в стиле «веретено». Оптика стала светодиодной, изменилась форма фар.

В салоне появилось новое трехспицевое рулевое колесо вместо старого массивного. Изменились материалы отделки, добавлен комплекс безопасности Lexus Safety System+, включающий системы экстренного торможения, автоматического переключения света, предотвращения фронтального столкновения, контроля полосы движения. 

Внедорожник оснащается единственным мотором V8 4,6 литра мощностью 296 л. с., автоматом, постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen. Сейчас GX стоит не менее 4 миллионов рублей, цена зависит от дополнительных опций. 

«Автомобиль представлен в пяти комплектациях, стоимостью от 4 338 000 до 5 081 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Восток Моторс». 

Lexus GX является более дорогим и престижным братом популярного в Новосибирске Toyota Land Cruiser Prado, технически они идентичны. Однако именно «Прадо» удалось завоевать большую популярность, GX же продается в скромных количествах. Любители марки Lexus предпочитают покупать либо более крупный внедорожник LX, либо кроссоверы RX и NX меньшего размера. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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ТЕГИ

Lexus GXновые авто

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КОММЕНТАРИИ (6)

трям-брям
19 июн 2019 в 21:26

Нормальный авто. И не большой, и не маленький. Мотор хорошего объёма, атмосферник - проходит гораздо больше 100000 км, нежели "раздутые" европейские одноразовые поделки. Ну и при продаже на вторичке цена нормальная на него будет.

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Митя
19 июн 2019 в 21:29

Хорошо,что хоть кто то производит настоящие внедорожники,а не картонные поделки...Для наших условий-само то!!Про ликвидность-можно легенды слогать!

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Роман (СуперТуз)
19 июн 2019 в 21:09

120ый GX был хорош, т.к. на нём бывал и настоящий 4.7 от полного.
Был бы этот в варианте с 5.7 - вот да.