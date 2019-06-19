Старший брат Land Cruiser Prado: внедорожник Lexus GX обновился впервые за 6 лет

Японский Lexus представил обновленный внедорожник GX — этот автомобиль не подвергался никакому рестайлингу с 2013 года и оставался последним со старым имиджем. Теперь передняя часть автомобиля сделана как и положено всем Lexus — радиаторная решетка в стиле «веретено». Оптика стала светодиодной, изменилась форма фар.

Внедорожник оснащается единственным мотором V8 4,6 литра мощностью 296 л. с., автоматом, постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen. Сейчас GX стоит не менее 4 миллионов рублей, цена зависит от дополнительных опций.

«Автомобиль представлен в пяти комплектациях, стоимостью о т 4 338 000 до 5 081 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Восток Моторс».

Lexus GX является более дорогим и престижным братом популярного в Новосибирске Toyota Land Cruiser Prado, технически они идентичны. Однако именно «Прадо» удалось завоевать большую популярность, GX же продается в скромных количествах. Любители марки Lexus предпочитают покупать либо более крупный внедорожник LX, либо кроссоверы RX и NX меньшего размера.



Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.



Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.