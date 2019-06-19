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Криминал
Похищение Елены Рухляды
Подробности

«Он приходил на забег с пистолетом»: Елену Рухляду преследовал бывший муж

Знакомая пропавшей рассказала, что девушка жаловалась на парня, который «не давал ей жизни»

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Елена Рухляда была победительницей десятка соревнований

Фото: управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска 

Сегодня стало известно об исчезновении известной новосибирской бегуньи Елены Рухляды. Как заявили ее друзья НГС, девушку похитил и увез в мешке бывший муж: машину спортсменки нашли в лесу. НГС пообщался с Ольгой Новоселовой, которая организовывала забеги в Новосибирске и была близко знакома с Еленой Рухлядой.

— Я её бывшего мужа Ярослава знала до его знакомства с Леной. <…> Она рассказывала много, что он очень тяжело пережил их расставание. Он безумно ревнивый и очень-очень много ей проблем доставлял. И крал вещи её, выбрасывал, и преследовал... Пару лет назад он ко мне приехал на работу, поговорить. Я вышла, и создалось впечатление, что человек маловменяемый, потому что у него была какая-то одержимость Леной, — рассказала сибирячка.

Ольга вспоминает: Ярослав пытался вернуть жену и говорил всем, что не может без нее жить.

— Лена мне рассказывала и жаловалась, что он не давал ей жизни. Она и пряталась, скрывалась, — были и такие времена. Но последний год она мне говорила, что стало попроще. Вроде он начал то-то понимать, и что отношения их выравниваются. Она не запрещала ему видеться с детьми. Часто говорила, что он очень любит детей и как отец он хороший. Я надеялась, что их отношения стабилизировались.

Однажды, по словам Ольги, она сильно испугалась Ярослава.

— Я проводила как-то забег в Новосибирске, и на него пришёл Ярослав. Пришёл, чтобы увидеться с Леной, и у него был с собой пистолет. Я это увидела, и я очень боялась, что он сюда пришёл. Мне хотелось, чтобы он ушёл, — вспоминает Ольга. — Когда я узнала, что он её украл, — мне очень страшно за неё: где она, что с ней, потому что он человек неадекватный. Я знаю, что он в ОМОНе работал. Не знаю, как в настоящее время. Я даже как-то видела его на хоккейном матче в оцеплении. Там тоже у него были большие проблемы на службе. Его хотели выгонять. Человек крайне опасный и неприятный. Его большая проблема, что он одержим Леной и берегов вообще не видит, — резюмировала собеседница.

СК после исчезновения спортсменки возбудил уголовное дело по статье «Убийство». НГС ведёт онлайн-репортаж, где собирает всю информацию о похищении и поисках Елены Рухляды

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Елена Рухлядапохищение

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КОММЕНТАРИИ (9)

зомби новость
19 июн 2019 в 18:23

сейчас, местный нытиков закидают сериалом, похитили бегунью...

Леныч
19 июн 2019 в 18:50

Праздник НГСа - есть, чем забить эфир, типа одной статьи-трансляции мало.
И ладно б забивали этот эфир не противоречащими друг другу статьями, но нет же. Только что угнанная машина была машиной сожителя пропавшей женщины, как, оппачки, она превратилась в ее собственную машину неожиданно...

Точняк
19 июн 2019 в 18:37

Дак чья, черт возьми машина?
В одной новости спортсменки, в другой Максима, сейчас опять спортсменки...
Блин, да мало ли какие были у них отношения( а наговорить можно все что угодно, тем более материал подан так, что её он украл 100%) а говорить, что это именно он её украл, как то некорректно...
Меня вот настораживает больше поведение Максима, который сутки молчал, что его избили, украли машину и подругу...