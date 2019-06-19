«Он приходил на забег с пистолетом»: Елену Рухляду преследовал бывший муж

— Я её бывшего мужа Ярослава знала до его знакомства с Леной. <…> Она рассказывала много, что он очень тяжело пережил их расставание. Он безумно ревнивый и очень-очень много ей проблем доставлял. И крал вещи её, выбрасывал, и преследовал... Пару лет назад он ко мне приехал на работу, поговорить. Я вышла, и создалось впечатление, что человек маловменяемый, потому что у него была какая-то одержимость Леной, — рассказала сибирячка.

Сегодня стало известно об исчезновении известной новосибирской бегуньи Елены Рухляды . Как заявили ее друзья НГС, девушку похитил и увез в мешке бывший муж: машину спортсменки нашли в лесу. НГС пообщался с Ольгой Новоселовой, которая организовывала забеги в Новосибирске и была близко знакома с Еленой Рухлядой.

Ольга вспоминает: Ярослав пытался вернуть жену и говорил всем, что не может без нее жить.

— Лена мне рассказывала и жаловалась, что он не давал ей жизни. Она и пряталась, скрывалась, — были и такие времена. Но последний год она мне говорила, что стало попроще. Вроде он начал то-то понимать, и что отношения их выравниваются. Она не запрещала ему видеться с детьми. Часто говорила, что он очень любит детей и как отец он хороший. Я надеялась, что их отношения стабилизировались.

Однажды, по словам Ольги, она сильно испугалась Ярослава.

— Я проводила как-то забег в Новосибирске, и на него пришёл Ярослав. Пришёл, чтобы увидеться с Леной, и у него был с собой пистолет. Я это увидела, и я очень боялась, что он сюда пришёл. Мне хотелось, чтобы он ушёл, — вспоминает Ольга. — Когда я узнала, что он её украл, — мне очень страшно за неё: где она, что с ней, потому что он человек неадекватный. Я знаю, что он в ОМОНе работал. Не знаю, как в настоящее время. Я даже как-то видела его на хоккейном матче в оцеплении. Там тоже у него были большие проблемы на службе. Его хотели выгонять. Человек крайне опасный и неприятный. Его большая проблема, что он одержим Леной и берегов вообще не видит, — резюмировала собеседница.