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Культура
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Балерина станцевала в бассейне на глазах у изумлённых пловцов

Анна Гермизеева стала героиней ролика студентки НГУ

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Анна Гермизеева станцевала в бассейне «Спартак»

Фото: Канал «Наталья Лядова» / youtube.com

Ведущая солистка новосибирского театра оперы и балета Анна Гермизеева снялась в видеоролике для студентки магистратуры НГУ — балерина исполнила танец в бассейне «Спартак».

«У меня было задание снять вирусный ролик по дисциплине "Корпоративное кино", — рассказала студентка первого курса магистратуры НГУ Наталья Лядова. — Появилась идея что-то необычное привнести в ролик. Мы с Аней ходим заниматься вместе, в бассейне чаще всего встречаемся по вечерам. Я подумала, почему бы не попросить её потанцевать в бассейне».

Ролик называется «Не бойся! Действуй». Концепция ролика, объяснила Наталья Лядова, в том, чтобы показать людям, что не нужно бояться делать то, что им нравится. Не стесняться, не бояться никаких преград. 

Съёмки прошли неделю назад. По словам Натальи Лядовой, длились они около часа. Анна Гермизеева исполнила танец без музыки. 

«Люди вообще были в шоке. Кто-то выходил, смотрел пристально. Детям было любопытно, и особенно мужчинам, — поделилась впечатлениями студентка магистратуры. — В итоге работа и её, и меня очень устраивает».

В 2016 году новосибирская кинокомпания сняла социальный ролик — авторы видео решили показать, что в городе есть счастливые люди

Канал «Наталья Лядова» / youtube.com

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КОММЕНТАРИИ (14)

Лечу голову
20 июн 2019 в 14:42

Отличный мотиватор, в следующий раз приду в оперный в купальных плавках, ластах и маске. Думаю прихватить мангал и шашлычек там пожарить. Охране скажу что снимаю вирусный ролик и учусь в НГУ

Аня
20 июн 2019 в 14:50

Бред. Все в кучу свалили. Никакой логики. Чего не бояться? Танцевать в бассейне?

Геныч
20 июн 2019 в 15:01

Известная пловчиха проплыла брасом на сцене театра оперы и балета перед изумленными балеринами