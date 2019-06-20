Балерина станцевала в бассейне на глазах у изумлённых пловцов

«У меня было задание снять вирусный ролик по дисциплине "Корпоративное кино", — рассказала студентка первого курса магистратуры НГУ Наталья Лядова. — Появилась идея что-то необычное привнести в ролик. Мы с Аней ходим заниматься вместе, в бассейне чаще всего встречаемся по вечерам. Я подумала, почему бы не попросить её потанцевать в бассейне».

Ведущая солистка новосибирского театра оперы и балета Анна Гермизеева снялась в видеоролике для студентки магистратуры НГУ — балерина исполнила танец в бассейне «Спартак».

Ролик называется «Не бойся! Действуй». Концепция ролика, объяснила Наталья Лядова, в том, чтобы показать людям, что не нужно бояться делать то, что им нравится. Не стесняться, не бояться никаких преград.

Съёмки прошли неделю назад. По словам Натальи Лядовой, длились они около часа. Анна Гермизеева исполнила танец без музыки.

«Люди вообще были в шоке. Кто-то выходил, смотрел пристально. Детям было любопытно, и особенно мужчинам, — поделилась впечатлениями студентка магистратуры. — В итоге работа и её, и меня очень устраивает».

В 2016 году новосибирская кинокомпания сняла социальный ролик — авторы видео решили показать, что в городе есть счастливые люди.