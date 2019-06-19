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Бунт в самолете

«Дышать нечем, все рыдают навзрыд»: пассажирка рассказала, что творилось на борту самолета AZUR air

Теперь женщина требует новую путёвку от туроператора

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Мария летела в Таиланд вместе с мамой и двумя маленькими детьми — 4 и 6 лет

Фото: предоставлено Марией Коневой

Жительница Омска Мария Конева объяснила, почему отказалась лететь в Таиланд на самолёте, который задержался в новосибирском Толмачёво.

17 июня Мария вместе с четырнадцатью пассажирами покинула борт, который задержался из-за неисправности, и сейчас требует от туроператора предоставить другую путёвку. 

Она рассказала, что летела вместе с мамой и двумя маленькими детьми, 4 и 6 лет, на отдых в Таиланд на самолёте авиакомпании AZUR air. Командир объявил, что самолёт готов к взлёту, но двигатели, по словам женщины, перестали работать. В салоне загорелся аварийный свет.

— У меня ещё у ребёнка сердце больное. Нам врач сказал, что нужно как раз на море съездить подлечиться. И когда эта паника в самолёте началась, ребёнок тоже начал задыхаться, нам надо было по-любому выходить. <…> Человек 50 детей, и все рыдают навзрыд. Атмосфера была просто такая накаляющая. 

В самолёте вот 30 минут нечем было дышать. Мы мокрые сидели, задыхались, — вспоминает Марина Конева.

По словам женщины, она видела, как за это время к самолёту подвозили запчасти для ремонта.

— Нас посадили в неисправный самолёт. Я считаю, что я имею право выйти из неисправного самолёта, и за 15 минут, считаю, что его не могут проверить. <…> Мы стояли у выхода, нам ещё минут десять говорили: «Самолёт исправный, всё нормально. <…> 

Если вы выйдете, вы потеряете деньги и за билеты, и за путёвки, и вам никто их не вернёт». Нас вот этим пугали.

И естественно, люди ценят свои деньги заработанные, год копили на отпуск. Но не знаю, мне дороже жизнь моих детей и своя собственная, — рассказала Конева.

Она вместе со своей семьей сошла с борта и дождалась багажа.

— И нас просто закрыли в аэропорту, в этом отделении зоны таможенного контроля. Все двери были закрыты и ни одного сотрудника не было. Мы стучались, дергали двери <...> Дозвонились до аэропорта, — добавила женщина.

По её словам, пассажирам пришлось ждать еще около 20 минут, пока их выпустят из аэропорта. В офисе туроператора семье Марии предложили несколько вариантов разрешения конфликта. 

Первый — пойти в суд. Второй — самостоятельно купить билеты до Таиланда, которые стоят 120 тысяч рублей (как путёвка), и третий — согласиться на компенсацию за отмену путёвки, рассказала женщина.

Мария Конева выбрала третий вариант. Ей пришлось вернуться с семьёй в Омск. Она написала претензию в турфирму, авиаперевозчику и заявление в транспортную прокуратуру.

— Пусть они восстановят примерно такой же тур на таких же условиях в ближайшее время, — требует женщина.

Самолёт, на котором она должна была лететь, благополучно приземлился в аэропорту УтапаоАвиакомпания не планирует возвращать деньги за билеты пассажирам, которые сошли с борта. В пресс-службе AZUR air сообщили, что воздушное судно было в исправном состоянии. Авиакомпания может подать в суд на пассажиров, которые отказались лететь на их самолёте.

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ТЕГИ

бунт в самолетеТаиландзадержка рейса

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КОММЕНТАРИИ (2)

TiG
19 июн 2019 в 19:47

Одна истеричка завыла, остальные подхватили. Синдром толпы

wishny
19 июн 2019 в 19:47

то пол-часа, то 15 минут, путается в показаниях гражданка. А вообще из Дубая я тоже летел в Шри-Ланку и тоже сказали самолет сломался, сейчас отъедим починимся и полети. Отъехали в другой гейт, минут 20 посидели и полетели.