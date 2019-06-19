«Дышать нечем, все рыдают навзрыд»: пассажирка рассказала, что творилось на борту самолета AZUR air

Жительница Омска Мария Конева объяснила, почему отказалась лететь в Таиланд на самолёте, который задержался в новосибирском Толмачёво.
17 июня Мария вместе с четырнадцатью пассажирами покинула борт, который задержался из-за неисправности, и сейчас требует от туроператора предоставить другую путёвку.
Она рассказала, что летела вместе с мамой и двумя маленькими детьми, 4 и 6 лет, на отдых в Таиланд на самолёте авиакомпании AZUR air. Командир объявил, что самолёт готов к взлёту, но двигатели, по словам женщины, перестали работать. В салоне загорелся аварийный свет.
— У меня ещё у ребёнка сердце больное. Нам врач сказал, что нужно как раз на море съездить подлечиться. И когда эта паника в самолёте началась, ребёнок тоже начал задыхаться, нам надо было по-любому выходить. <…> Человек 50 детей, и все рыдают навзрыд. Атмосфера была просто такая накаляющая.
В самолёте вот 30 минут нечем было дышать. Мы мокрые сидели, задыхались, — вспоминает Марина Конева.
По словам женщины, она видела, как за это время к самолёту подвозили запчасти для ремонта.
— Нас посадили в неисправный самолёт. Я считаю, что я имею право выйти из неисправного самолёта, и за 15 минут, считаю, что его не могут проверить. <…> Мы стояли у выхода, нам ещё минут десять говорили: «Самолёт исправный, всё нормально. <…>
Если вы выйдете, вы потеряете деньги и за билеты, и за путёвки, и вам никто их не вернёт». Нас вот этим пугали.
И естественно, люди ценят свои деньги заработанные, год копили на отпуск. Но не знаю, мне дороже жизнь моих детей и своя собственная, — рассказала Конева.
Она вместе со своей семьей сошла с борта и дождалась багажа.
— И нас просто закрыли в аэропорту, в этом отделении зоны таможенного контроля. Все двери были закрыты и ни одного сотрудника не было. Мы стучались, дергали двери <...> Дозвонились до аэропорта, — добавила женщина.
По её словам, пассажирам пришлось ждать еще около 20 минут, пока их выпустят из аэропорта. В офисе туроператора семье Марии предложили несколько вариантов разрешения конфликта.
Первый — пойти в суд. Второй — самостоятельно купить билеты до Таиланда, которые стоят 120 тысяч рублей (как путёвка), и третий — согласиться на компенсацию за отмену путёвки, рассказала женщина.
Мария Конева выбрала третий вариант. Ей пришлось вернуться с семьёй в Омск. Она написала претензию в турфирму, авиаперевозчику и заявление в транспортную прокуратуру.
— Пусть они восстановят примерно такой же тур на таких же условиях в ближайшее время, — требует женщина.
Самолёт, на котором она должна была лететь, благополучно приземлился в аэропорту Утапао. Авиакомпания не планирует возвращать деньги за билеты пассажирам, которые сошли с борта. В пресс-службе AZUR air сообщили, что воздушное судно было в исправном состоянии. Авиакомпания может подать в суд на пассажиров, которые отказались лететь на их самолёте.