«Дышать нечем, все рыдают навзрыд»: пассажирка рассказала, что творилось на борту самолета AZUR air

Она рассказала, что летела вместе с мамой и двумя маленькими детьми, 4 и 6 лет, на отдых в Таиланд на самолёте авиакомпании AZUR air. Командир объявил, что самолёт готов к взлёту, но двигатели, по словам женщины, перестали работать. В салоне загорелся аварийный свет.

17 июня Мария вместе с четырнадцатью пассажирами покинула борт, который задержался из-за неисправности , и сейчас требует от туроператора предоставить другую путёвку.

Жительница Омска Мария Конева объяснила, почему отказалась лететь в Таиланд на самолёте, который задержался в новосибирском Толмачёво.

— У меня ещё у ребёнка сердце больное. Нам врач сказал, что нужно как раз на море съездить подлечиться. И когда эта паника в самолёте началась, ребёнок тоже начал задыхаться, нам надо было по-любому выходить. <…> Человек 50 детей, и все рыдают навзрыд. Атмосфера была просто такая накаляющая.

В самолёте вот 30 минут нечем было дышать. Мы мокрые сидели, задыхались, — вспоминает Марина Конева.

По словам женщины, она видела, как за это время к самолёту подвозили запчасти для ремонта.



— Нас посадили в неисправный самолёт. Я считаю, что я имею право выйти из неисправного самолёта, и за 15 минут, считаю, что его не могут проверить. <…> Мы стояли у выхода, нам ещё минут десять говорили: «Самолёт исправный, всё нормально. <…>

Если вы выйдете, вы потеряете деньги и за билеты, и за путёвки, и вам никто их не вернёт». Нас вот этим пугали.

И естественно, люди ценят свои деньги заработанные, год копили на отпуск. Но не знаю, мне дороже жизнь моих детей и своя собственная, — рассказала Конева.