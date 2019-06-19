СК завёл дело по статье «Убийство» после похищения бегуньи Елены Рухляды

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по двум статьям после исчезновения новосибирской бегуньи.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области, после пропажи Елены Рухляды возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).



В ведомстве пояснили, что возбуждение дела по статье «Убийство» ещё не означает, что женщина мертва.

«Мы будем надеяться, что все живы, здоровы и всё хорошо. У нас бывает, когда теряются люди, <...> мы возбуждаем 105-ю [статью], но если людей находим, то дело прекращается», — объяснили в пресс-службе СК.