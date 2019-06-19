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Криминал
Похищение Елены Рухляды

СК завёл дело по статье «Убийство» после похищения бегуньи Елены Рухляды

Однако в ведомстве заявили: это не значит, что спортсменка мертва

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СК завёл уголовное дело по двум статьям — убийство и похищение

Фото: архив НГС

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по двум статьям после исчезновения новосибирской бегуньи. 

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области, после пропажи Елены Рухляды возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).

В ведомстве пояснили, что возбуждение дела по статье «Убийство» ещё не означает, что женщина мертва. 

«Мы будем надеяться, что все живы, здоровы и всё хорошо. У нас бывает, когда теряются люди, <...> мы возбуждаем 105-ю [статью], но если людей находим, то дело прекращается», — объяснили в пресс-службе СК.

В СК уточнили, что расследование ещё продолжается.

НГС ведёт онлайн-трансляцию, где сообщает обо всех подробностях происшествия, которые стали известны редакции.

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похищениеубийство

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КОММЕНТАРИИ (7)

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ЧёрноМырдин
19 июн 2019 в 17:12

НГС, причем тут фотография с места крушения частного самолета в прошлом году?

**)
19 июн 2019 в 17:15

ну всё креаклов, сейчас будут зомбировать этой новость..

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ЧёрноМырдин
19 июн 2019 в 17:13

Даешь еще 10 статей про бегунью! Выполним и перевыполним план по статьям на день!