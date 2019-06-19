Мэрия сэкономит на дорожных работах, чтобы поставить светофор на месте смерти школьника в Академе

Мэрия Новосибирска занялась поиском средств на светофоры для двух пешеходных переходов в Академгородке.

Накануне родители и коллектив гимназии № 3 обратились к властям с требованием установить светофоры на проспекте Академика Лаврентьева, 16 (у остановки «Институт гидродинамики») и на проспекте Строителей, 21 (у остановки «ДК Юность»).

Поводом стала смерть школьника, которого в начале июня сбила пенсионерка возле дома № 16 на проспекте Академика Лаврентьева.



«Мы получили обращение жителей Академгородка — это адрес Лаврентьева, 16 и проспект Строителей, 21. Хотел бы отметить, что в текущем году, 19-м году, нами запланированы мероприятия по безопасности дорожного движения в этих местах — это установка консольных опор и дублирующих знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью», — сообщил начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии Новосибирска Валерий Горяев.