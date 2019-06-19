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Дороги и транспорт

Мэрия сэкономит на дорожных работах, чтобы поставить светофор на месте смерти школьника в Академе

Поставить там светофор потребовали родители и педагоги после смерти школьника в ДТП

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Место, где пенсионерка сбила школьника

Фото: yandex.ru / maps

Мэрия Новосибирска занялась поиском средств на светофоры для двух пешеходных переходов в Академгородке.

Накануне родители и коллектив гимназии № 3 обратились к властям с требованием установить светофоры на проспекте Академика Лаврентьева, 16 (у остановки «Институт гидродинамики») и на проспекте Строителей, 21 (у остановки «ДК Юность»).

Поводом стала смерть школьника, которого в начале июня сбила пенсионерка возле дома № 16 на проспекте Академика Лаврентьева.

«Мы получили обращение жителей Академгородка — это адрес Лаврентьева, 16 и проспект Строителей, 21. Хотел бы отметить, что в текущем году, 19-м году, нами запланированы мероприятия по безопасности дорожного движения в этих местах — это установка консольных опор и дублирующих знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью», — сообщил начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии Новосибирска Валерий Горяев.

По его словам, в ближайшее время власти постараются сэкономить деньги, чтобы перераспределить их на светофоры в Академгородке.

«К концу недели проходят торги по строительству 5 светофорных объектов в городе Новосибирске в 2019 году. Если будет получена экономия с этих мероприятий, мы, значит, будем принимать решение по перераспределению финансов именно в данное место. Если же не будет ожидаемой экономии для проведения работ на месте Лаврентьева, 16, будем изыскивать дополнительные средства и планируем организацию светофорного объекта "Кнопочный светофор с вызывной фазой"», — уточнил Горяев.

Он уточнил, что вопрос с финансированием решится в начале июля.

В апреле 2019 года Первомайский районный суд обязал мэрию Новосибирска установить дополнительные знаки и пешеходные ограждения у 7 школ. Дело в суд направила прокуратура Первомайского района, потребовав признать незаконным бездействие мэрии.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Точняк
19 июн 2019 в 18:29

Мэрия занялась поиском средств...
Так и представил мэрию на паперти с кепкой а-ля Ленин...
Подайте на светофор....
А если серьезно, может гаджеты подождут???. На них то вы точно не искали средства....

Чыр Нищебродович Помойкин
19 июн 2019 в 18:24

Лопни маи глазья! Этта ишшо чо за панибратство в официальном СМИ? "...в Академе"...?

Жаба
19 июн 2019 в 18:23

Мэрия занялась поиском средств для установки двух светофоров, да она на айпады собралась несколько лямов потратить, просто позорище!!!